من هي عائشة بن احمد ويكيبيديا، تعتبر الفنانة عائشة بن احمد هي من أشهر الفنانين النجوم في مصر، فلها سيرة كبيرة هناك على الرغم من أنها تونسية الجنسية، بدأت حياتها الفنية في عدد كبير من الاعمال الفنية الخاصة بها والتي نالت على اعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على من هي عائشة بن احمد ويكيبيديا، تابعونا.

من هي عائشة بن احمد ويكيبيديا

ولدت الفنانة عائشة بن أحمد في مدينة تونس في السابع من شهر فبراير في العام 1989 ميلادي، والان تعيش في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، درست الفنون الجميلة في جامعات مدينة تونس، ودخلت الى المجال الفني بعد اكتشافها من قبل المخرج نوري ابو زيد، فهو السبب الأساسي في دخولها الى المجال الفني، ومن بعدها شاركت في عدد كبير من الاعمال الفنية والمسلسلات والدراما والأفلام، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان.