من هي عائشة بن احمد ويكيبيديا، تعتبر الفنانة عائشة بن احمد هي من أشهر الفنانين النجوم في مصر، فلها سيرة كبيرة هناك على الرغم من أنها تونسية الجنسية، بدأت حياتها الفنية في عدد كبير من الاعمال الفنية الخاصة بها والتي نالت على اعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على من هي عائشة بن احمد ويكيبيديا، تابعونا.
من هي عائشة بن احمد ويكيبيديا
ولدت الفنانة عائشة بن أحمد في مدينة تونس في السابع من شهر فبراير في العام 1989 ميلادي، والان تعيش في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، درست الفنون الجميلة في جامعات مدينة تونس، ودخلت الى المجال الفني بعد اكتشافها من قبل المخرج نوري ابو زيد، فهو السبب الأساسي في دخولها الى المجال الفني، ومن بعدها شاركت في عدد كبير من الاعمال الفنية والمسلسلات والدراما والأفلام، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان.
السيرة الذاتية للفنانة عائشة بن أحمد
تعتبر الفنانة عائشة بن أحمد من احد الفنانات في جمهورية مصر العربية والتي لها شهرة كبيرة على الرغم من صغر سنها، وللتعرف على أبرز المعلومات والسيرة الذاتية الخاصة بها من الاتي:
- الاسم كاملا: عائشة بن أحمد.
- تاريخ الميلاد: 7 فبراير 1989.
- العمر: تبلغ من العمر 33 عاماً.
- محل الميلاد: العاصمة تونس.
- مكان الإقامة: القاهرة فيي جمهورية مصر العربية.
- الجنسية: التونسية.
- الديانة والاعتقاد: تعتنق الدين الإسلامي.
- اللغة الأم: اللغة العربية.
- اللغات الأخرى: اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.
- المهنة: ممثلة.
- سنوات النشاط: بدأ العمل منذ عام 2010 حتى وقتنا الحالي.
الافلام التي شاركت بها عائشة بن أحمد
شاركت الفنانة عائشة بن أحمد في عدد من الافلام والتي لاقت رواجا كبيرا بين جمهورها في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام، ومن ابرز الافلام التي قدمتها:
- فيلم صديقي الأخير بدور شخصية إيميلي.
- فيلم خميس عشية في عام 2013 ميلادي.
- فيلم عزيز روحوا بعام 2015 ميلادي.
- فيلم أوغسطينوس ابن دموعها بدور شخصية مونيكا في عام 2016.
- فيلم زيزو.
- فيلم الخلية بدور شخصية نهى عام 2017.
- فيلم الفلوس بدور شخصية هايلة في عام 2019.
- فيلم توأم روحي في عام 2020.
- فيلم بعد ظهر الخميس أول أفلام عائشة بن أحمد.