من هي عذوب زوجة عبدالله بوشهري ويكيبيديا ، في الأوقات الأخيرة نشط رواد صفحات التواصل الإجتماعي بحثاً عن المعلومات التي تتعلق بعذوب زوجة عبدالله بوشهري ، وياتي ذلك التسائلات نتيجة المشاهد التي عرضها زوجها عبر حساباته من حيث قضى الاجازة الصيفية خارج دولة الكويت لوحده بعيداً عن الأجواء الأسرية ، وخاصة بعد تغريدة على حساب تويتر الشخصي ، وثق خلاله لقاءه مع نجم كرة القدم العالمي زلاتان ابراهيمو فيتش، في اشارة الى صداقتهما القديمة، تابعوا معنا .

عبد الله بوشهري ويكيبيديا

عبد الله بو شهري، ممثل إيراني، من مواليد 27 يناير 1985، ويبلغ حاليًا 37 عامًا، شقيق الفنان محمود بو شهري. بدايته الفنية عام 2004 من خلال مشاركته في “دنيا القوي”، لكن بدايته الفعلية كانت في دور الأول في مسلسل اللقيط عام 2005 م، شكل بو شهري ثنائي، زميلته هيا عبد السلام، بعد نجاح كبير لـ “ساهر الليل”، ثم قدم عدة أعمال مشتركة أشاد بها نقاد الدراما في الكويت، لكن هذا التعاون انتهى بسبب خلافات شخصية عام 2014.

سيرة عبدالله بوشهري

يعد عبد الله بوشهري وشقيقه محمود من أهم فناني دولة الكويت، حيث ولدوا وترعرعوا. وسامته واختياره للأدوار الشابة والراقية ساهمت في شعبيته الكبيرة. يمكن تحديد تفاصيل الهوية الشخصية لبوشهري على النحو التالي

الاسم الحقيقي عبد الله بو لادن.

اسم الأب محمد علي عبدالله بن لادن

اسم مستعار عبدالله بوشهري – “عبد الله بوشهري”.

تاريخ الميلاد 27 يناير 1985 م.

مكان الميلاد الكويت.

العمر 37 سنة.

العلامة الفلكية برج الدلو.

الجنسية إيراني الجنسية.

دين الاسلام.

المذهب شيعي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء ولدان (داليا – محمد علي).

المهنة ممثل.

اللغة الرسمية العربية – لهجة كويتية.

لغات أخرى فارسي – إنجليزي.

سنوات من النشاط دخل بو شهري العالم عام 2004 م – حتى الآن.

من هي عزوب زوجة عبد الله بوشهري ويكيبيديا

أكد الفنان عبدالله بو شهري ارتباطه منذ عام 2015 بسيدة من خارج الوسط الفني تُدعى عزوب الزاهر، كويتية، قُدرت أنها في الثلاثينيات من عمرها، ورفض الخوض في تفاصيل حياته الخاصة أمام الجمهور. الإعلامية التي حاولت جاهدة إبعادها عن عالم الأضواء والشهرة لما لها من تأثيرات سلبية في حياة المشاهير، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه بينه وبين عزوب منذ الخطوبة أن عبد الله لديه ابنة وابن من زوجته. زوجة عازوب وهي (داليا، ست سنوات، ومودة في أكتوبر 2016 م – محمد علي، سنة ونصف، مواليد يناير 2022 م).

مسلسل عبدالله بوشهري الجديد

أعلن النجم عبدالله بو شهري عن استعداداته للموسم الرمضاني القادم 2023 م، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بمشاركة ملصق العمل، وعلق عليه “جديد العام المقبل هو المسلسل (- – غسيل – -) ) مع نجمتي المفضلة شوجون ❤️ … جاهز ” ثم تابع حديثه في منشور آخر عن استعداده وزميله الفنانة شجون لأداء مشاهدها في مسلسل “مشروع الانتقام” في جزئه الجديد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهدها في العاصمة العراقية بغداد. والجدير بالذكر أن مسلسل “غسل” بطولة شجون الهاجري وعبدالله بو شهري وإخراج أحمد عبد الواحد وتأليف فهد العليوة.

عبدالله بوشهري إنستغرام

للفنان عبدالله بو شهري حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، وصل عدد متابعيه مؤخرًا إلى 2 مليون من جميع أنحاء الخليج العربي والكويت، يشارك خلالها يومياته الشخصية والفنية، وربما أحدث إصداراته. تتعلق بقضاء إجازته الصيفية خارج الكويت في دولة أجنبية، وتفاعل العديد من محبي بو شهري على إنستغرام مع منشوراته الجديدة وهنأوه وتمنوا له السعادة، ويمكن متابعة أحدث إصدارات بو شهري على إنستجرام من خلال زيارة الحساب مباشرة “”.

من هي عذوب زوجة عبدالله بوشهري ويكيبيديا ، يعد الفنان عبد الله أحد الفنانين المشهورين داخل الوسط الفني العربي ، وكان بداية مسيرته الفنية في عام 2005 ، وقد حقق نجاحات كبيرة في أعماله الفنية ومنها ساهر الليل .