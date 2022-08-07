من هي عفاف فلمبان السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الطبيبة عفاف فلمبان ، وجاء ذلك نتيجة خبر وفاتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق على أحد الشواطئ في مدينة جدة السعودية ، مما اثار ذلك الخبر ضجة اعلامية داخل الشارع السعودي ، تابعوا معنا للتعرف على عفاف فلمبان من وين .

من هي عفاف فلمبان

عفاف فلمبان اخصائية نساء وولادة تعمل كاستشارية الغدد الصماء التناسلية في العقم وجراحة المناظير بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني اضافة الى عملها كطبيبة مناوبة في مستشفى السناتير بالهيئة الملكية. وعملت في مناصب مختلفة على مدار ثلاثة وعشرين عامًا، مما أهلها لنيل جوائز في مجالها، منها الجائزة الأولى في العلاج بالمنظار.

سيرة عفاف فليمبان

في ضوء ما سبق ذكره عن حياة الدكتورة أفا فلمبان نذكر أهم معلوماتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل عفاف فلمبان.

الاسم الانكليزي عفاف فلمبان.

تاريخ الميلاد ولدت في السبعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية

المهنة طبيب نسائي.

التخصص علاج العقم – اطفال انابيب وجراحة المناظير.

المؤهلات بكالوريوس الطب والجراحة، البورد في أمراض النساء والتوليد.

الما الأم جامعة الملك سعود.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية والإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

سنوات النشاط منذ 1999 – حتى 2022.

تاريخ الوفاة 6 أغسطس 2022 م.

مواقف وإنجازات عفاف فلبمان

عملت الدكتورة عفاف في المجال الطبي لأكثر من عشرين عامًا، واستخلصت الخبرة الكافية التي أهلتها لتحقيق العديد من الإنجازات والجوائز، على النحو التالي

مواقف عفاف فلمبان استشاري الغدد الصماء التناسلية والعقم – 2001 م. استاذ مساعد امراض النساء و التوليد _ 2009 م. استشاري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية لجراحة المناظير و الغدد الصماء _2003 م. استشاري أمراض النساء والتوليد والغدد الصماء بمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث.

إنجازات عفاف فيلمبان حصلت على شهادتها الطبية والجراحية من جامعة الملك سعود. شهادات معتمدة من جامعة ماكجيل في كندا. الزمالة في الجراحة التناسلية. الزمالة في جودة الرعاية الطبية. حصلت على جائزة أفضل معلمة في قسم أمراض النساء والتوليد.



كم عمر عفاف فلمبان

العمر الدقيق للدكتورة عفاف فلمبان غير معروف، لكنها تقدر في بداية الستينيات من عمرها، حيث أنهت تعليمها الجامعي في مجال الطب عام 1993 م، وبدأت العمل بعد ذلك مباشرة، بدءًا من تلقي التدريبات و ورش عمل، وبعدها أصبحت طبيبة متخصصة، خاصة أنها حصلت على البورد الطبي، جدير بالذكر أن الدكتورة عفاف فيليمبان توفيت اليوم 7 أغسطس 2022 م.

القصة الكاملة لغرق عفاف فلمبان

بدأت تفاصيل وفاة الدكتورة عفاف فلمبان بعد أن ذهبت لزيارة عائلتها في جدة في عطلة نهاية الأسبوع، وبينما كانت الأخيرة في مكان بحري شاهدت حالتي غرق، فاندفعت بشجاعة كبيرة لإنقاذهم مع صديقتها. “لينا طه”، لكن الصديقين غرقا قبل أن يتمكنوا من إنقاذ الغرقين، من ناحية أخرى، تمتعت فيليمبان بسيرة ذاتية جيدة، وباعتها لفترة طويلة في مهنتها. لم يتردد معارف الدكتورة والمرضى والأصدقاء في الحضور إلى مكان الحداد أو مواساة أهلها عبر الهاتف.

عفاف فلمبان على تويتر

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسمية تحمل اسم الدكتورة عفاف فلمبان، لما لها من مناصب مشرفة في عالم الطب، فهي طبيبة إنسانية وخير. ملك عفاف فليمبان.

وفي الختام تعرفنا على من هي عفاف فلمبان السيرة الذاتية ، الطبيبة السعودية التي اشتهرت بأخلاقها الرفيعة ومبادراتها الحميدة في مجال الطب والمجال الإنساني ، وصولاً إلى التعرف على عمرها الحقيقي وتفاصيل حادث غرقها ، عفاف فلمبان اسمها على تويتر.