من هي عيون ابنة جورج وسوف السيرة الذاتية ، قد أثار الهام الكثير من الأفراد حول التعرف على ابنة جورج أحد أشهر المطربين الذي عرفوا بشهرتهم وتميزوا بوجود قاعدة جماهرية كبيرة لهم داخل الوطن العربي ، جاء ذلك نتيجة قيام جورج بالغناء أمام ابنته الصغيرة ، وهو يحمل الجنسية السورية ، سنتعرف الابنة الصغرى لجورج من زوجته ندى زيدان ، تابعوا معنا .

من هو جورج وسوف

حيث أن جورج وسوف مغني يحمل الجنسية السورية. ولد في بلدة كفرون السورية عام 1961 م. بدأت موهبته الغنائية في الظهور منذ أن كان في العاشرة من عمره، وفي سن الثانية عشرة أتيحت له فرصة الغناء في الأماكن العامة في الحفلات والأعراس والمقاهي، وكان حينها في سوريا، ثم انتقل إلى لبنان في يبلغ من العمر 16 عامًا، حيث انتشر اسمه هناك وحصل على لقب الطفل المعجزة. في عام 1980 م تقدم بطلب إلى أستوديو الفنون وفي نفس الوقت أطلق أغنيته سلطان الهوى، وعندما سمعها عمر الشريف أطلق عليه لقب سلطان الطرب.

سيرة جورج وسوف

يعد جورج وسوف من أشهر المطربين في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل جورج وديع وسوف.

الإسم المستعار جورج وسوف.

الاسم الانكليزي جورج وسوف.

اللقب سلطان الطرب طبيب جراح.

الاسم المستعار ابو وديع.

تاريخ الميلاد من مواليد 23 ديسمبر 1961 م.

مكان الميلاد بلدة الكفرون / طرسوس / الجمهورية العربية السورية.

العمر 61 سنة.

مكان الاقامة الجمهورية العربية السورية.

اللغة الأم العربية.

الجنسية السورية.

الدين والمعتقد مسيحي.

الوضع العائلي مطلق.

اسم الزوجة الأولى شليماز.

اسم الزوجة الثانية ندى زيدان.

عدد الأبناء أربعة أطفال وديع – حاتم – جورج جونيور – عيون.

المهنة مغنية.

سنوات العمل بدأت من 1980 م – حتى الوقت الحاضر.

من هي عيون ابنة جورج وسوف – ويكيبيديا

عيون هي الابنة الصغرى للفنان جورج وسوف من زوجته ندى زيدان. ولدت عيون في دولة قطر، حيث تقيم والدتها، وتبلغ من العمر حوالي 7 سنوات. وقال الفنان وسوف، في عدة لقاءات تلفزيونية، إنه لم ير ابنته عيون منذ ولادتها، لكنه كان يتواصل باستمرار مع زوجته السابقة ندى. إلا أن اللقاء الحقيقي بينهما عندما كانت في الرابعة من عمره خلال زيارته لدولة قطر من أجل إحياء حفل، وبعد فترة طويلة من الغياب عنها، شاهد ابنته عيون خلال حفلته الموسيقية في الأردن، و وعبر عن سعادته البالغة لا سيما وقوفه على المسرح ولأول مرة أمام ابنته الصغيرة.

من هي زوجة جورج وسوف

تزوج جورج وسوف مرتين في حياته، وكانت أول تجربة في زواجه من شالميار، حيث التقى بها في إحدى حفلاته الفنية، وكان يبلغ من العمر 21 عامًا، وأدى هذا الزواج إلى إنجاب 3 أبناء وهم وديع.، حاتم وجورج الابن، لكن هذا الزواج لم يكن موضع تقدير بالنسبة له، واستمرت الإقامة حوالي 28 عامًا فقط، وبعد سنوات من طلاقه، التقى ندى زيدان بطلة الراليات في قطر، وتزوجها عام 2014 ميلاديًا وأنجب منها. من ابنه أيون، واستمر هذا الزواج أيضًا عدة سنوات فقط، وبعدها أعلن طلاقه.

انستغرام جورج وسوف

يمتلك الفنان جورج وسوف حسابًا رسميًا عبر Instagram، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 700 ألف متابع، ومن خلاله يشارك العديد من مقاطع الفيديو من حفلاته التي أقامها في الأشهر الأخيرة في عدة دول عربية، وفيديو. التي شاركها مع معجبيه بعد أن غنى. أما ابنته عيون في المسرح الأردني، إضافة إلى بعض لقاءاتها التلفزيونية على بعض القنوات العربية، ويمكن متابعة الفنان جورج وسوف عبر حسابه على “إنستجرام”.

من هي عيون ابنة جورج وسوف السيرة الذاتية ، حيث أن الفنان والمطرب جورج وسوف مغني يحمل الجنسية السورية ، ولد في بلدة كفرون السورية عام 1961 م ، ومن ثم انتقل الى موهبته الغنائية منذ أن كان في سن العاشرة ، وسردنا حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.