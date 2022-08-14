من هي غادة مصلي السيرة الذاتية ، قد أثار ضجة اعلامية عبر التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات حول التعرف على غادة مصلي السيرة الذاتية ، والتي تعد من الوجوه الإعلامية التي عرفت بشهرتها في الوطن العربي، حيث تعتبر غادة مصلي من الشخصيات الشعبية جدا، كونها عملت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية ، مما جعل ذلك حديث المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هي غادة موصلي – ويكيبيديا

غادة مصلي إعلامية ومقدمة برامج سعودية. ولدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1981 م. حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. ثم درست دبلوم في علم الاجتماع، ودخلت مجال الإعلام بالصدفة، في عام 2002 م من خلال تقديم برنامج مقهى وارتانا. ثم قدمت برنامج Live With Us في عام 2006 م، وبدأت عملها كمقدمة لبرنامج Good Morning Arab على قناة MBC عام 2016 م، واستمرت تواجدها هناك حتى عام 2022 م.

سيرة غادة موصلي

تعد غادة المصلي من أشهر الإعلاميات في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الحقيقي غادة عبد العزيز الموصلي.

الإسم المستعار غادة موصلي.

اسم الأب عبد العزيز الموصلي.

تاريخ الميلاد ولدت في 19 أكتوبر 1981 م.

العمر عمرها 40 سنة.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

مكان الاقامة المملكة العربية السعودية.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية يجيد اللغة الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج سهيل أبو سمح.

المهنة صحفي ومقدم.

سنوات النشاط بدأت حياتها المهنية من عام 2002 م حتى عام 2022 م.

كم عمر غادة موصلي

غادة المصلي تبلغ من العمر 40 عاما. ولدت في مدينة جدة السعودية في التاسع عشر من أكتوبر 1981 م. تنحدر غادة من عائلة سعودية. حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. ثم درست دبلوم في علم الاجتماع، وكان دخولها الإعلامي بالصدفة أثناء جلوسها في مقهى في لبنان. شاهدتها سيدة وطلبت منها إجراء اختبار المذيع، ونجحت وتم قبولها فورًا لتبدأ هنا نصائحها الإعلامية على عدة قنوات، آخرها كانت MB سيئة.

زوج المذيعة غادة موصلي

زوج غادة موصلي هو سماح سهيل أبو السمح، مدرب طيران سعودي، يعتقد أنه في العقد الرابع من عمره. تناقلت وسائل الإعلام تفاصيل أول لقاء لها مع زوجها. وقالت إنه كان أحد ضيوفها في إحدى حلقات برنامج صباح الخير العربي، وبعد الانتهاء من اللقاء تحدث معها. وجد زملاؤها انسجامًا بينهم، وانتشرت شائعات كثيرة بأنها كانت تعرفه مسبقًا، لكن وسائل الإعلام نفت ذلك، وبعد أسابيع من اللقاء عقد عقد زواجهما بحضور العائلة والأصدقاء، ثم تزوجا في نفس الوقت. عام.

غادة مصلي انستغرام

تمتلك غادة موصلي حسابًا رسميًا عبر Instagram، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 100 ألف متابع، ومن خلاله تشارك العديد من الصور التي تجمعها مع زوجها في أكثر من مناسبة سعيدة، وفيديوهات أثناء مرافقتها لزوجها في وبعض الصور أثناء تواجدها على قناة MBC TV. ويمكنك متابعة آخر أخبار غادة مصلي عبر حسابها على إنستجرام.

من هي غادة مصلي السيرة الذاتية ، حيث تعتبر من الشخصيات الاعلامية المشهورة والتي قدمت العديد من البرامج على عدة قنوات فضائية ، وجاءت تلك التسائلات عقب نشر خبر تفيد بأنها استقالت من مجموعة قنوات ام بي سي بعد أن تركت بصمة كبيرة في تاريخ الإعلام .