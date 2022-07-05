من هي غادة والي ويكيبيديا، تعتبر غادة والي من أحد المصممين العالميين فهي كانت دوما تسعى الى الظهور في المعارض العالمية في جميع انحاء العالم، وتم ذكر اسمها في العديد من المعارض الدولية الاقتصادية العالمية، وحصلت غادة والي على العديد من الجوائز منها جائزة AWDA و AIAP للمرأة في التصميم في مدينة ميلانو، وتعتبر غادة والي هي أول امرأة مصرية ظهرت في اتحاد الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، فكانت في هذا المؤتمر تمثل حملة تمكين المرأة في مجالس المرأة المصرية، وتعتبر غادة والي من أوائل خريجي كلية التصميم من الجامعة الألمانية في القاهرة.

من هي غادة والي ويكيبيديا

تعتبر غادة والي هي مصممة جرافيك رائدة في جمهوريو مصر العربية، ولدت في العام 1989 ميلادي في جمهورية مصر العربية، وتبلغ الان من عمرها الثانية والثلاثون، تم اختيارها من ضمن أول مصممين الجرافيك في العالم في العام 2017، واختارتها مجلة فوريث العالمية لتكون من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم تحت سن الثلاثون عاما، وهي أصغر متحدثة عربية في Ted Global، فازت بالميدالية الفضية في جوائز التصميم الدولية بإيطاليا، تزوجت غادة والي من الفنان حسن ابو الروس قبل عام من الان في حفل صغير في حديقة ريد بارك المصرية، وكان حسن قد نشر على حسابه على انستقرام الصور التي جمعتهما سويا، وارتدى حسن أبو الروس بدلة غير معتادة على العريس فيما ظهر أصدقائه عمر السعيد وسامح كمال بأطقم حمراء.

غادة والي زوجة حسن ابو الروس

قدم حسن ابو الروس مجموعة من الاعمال الفنية التي نالت على اعجاب عدد كبير من الاشخاص من الجمهور المصري والتي حصدت أعلى نسب مشاهدة، فهو ممثل ومغني مصري الجنسية، درس حسن ابو الروس الدراما الموسيقية في الجامعة الامريكية في القاهرة، ثم تخصص في الهندسة المعمارية في جامعة أوكلا في ولاية كاليفورنيا الامريكية، واحتفلت المصممة غادة والي في زواجها من حسن ابو الروس في يوم السبت الرابع عشر من شهر أغسطس للعام 2021 ميلادي، وكان حفل الزفاف في حديقة ريد بارك .