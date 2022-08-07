من هي غصون الخالد السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول غصون الخالد السيرة الذاتية ، وجاء ذلك نتيجة خبر سيدة الأعمال الكويتية المفرج عنها حديثًا تتحدث عن براءتها من تهمة الضيافة الداخلية في الكويت ، مما تفاعل الجمهور الكويتي مع الفيديو المسجل لها ، تابعوا معنا .

من هو غصون الخالد ويكيبيديا

غصون الخالد مهندسة وسيدة أعمال كويتية الأصل. ولد غصون في الكويت في عائلة مثقفة. كانت عاملاً مهمًا في تشجيعها على دخول مجال الهندسة. في غضون سنوات قليلة، استطاعت تطوير الشركة لتصبح مديرة لها، كما أكملت دراستها في مجال إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. اتُهمت سيدة الأعمال، غصون الخالد، في عام 2022 بقضية غسل أموال وتزوير وسرقة أموال عامة، وتم إلقاء القبض عليها لاحقًا لمحاكمتها. أزمة صحية حادة الأمر الذي استدعى محاكمتها دون سجن

سيرة غصون الخالدة

تعتبر غصون الخالد من أقوى سيدات الأعمال في الوطن العربي، لذلك نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل غصن غسان أحمد الخالد.

الاسم الانكليزي غصن الخالد.

الاسم المستعار غصن الخالد.

أسماء أخرى القائد العالمي الشاب.

تاريخ الميلاد ولد غصون عام 1977.

مكان الميلاد دولة الكويت.

مكان الاقامة تقيم بين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

المؤهلات العلمية ماجستير في إدارة الأعمال، بكالوريوس في الهندسة المدنية، ماجستير في علوم البناء والتشييد.

اسم الجامعة الأم جامعة الكويت، كلية ثندربيرد للإدارة العالمية، جامعة جنوب كاليفورنيا.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الخليجية والإنجليزية.

الجنسية كويتي.

الدين والمعتقد الإسلام.

المعتقد أهل السنة والجماعة.

الحالة العائلية متزوج.

اسم زوجها مجهول.

الأبناء ولدان “عبد العزيز وغسان”.

المهنة سيدة أعمال، مهندس مدني.

سنوات العمل غير معروفة لكنها تولت رئاسة شركة “ASCO” عام 2009 وما زالت مستمرة حتى الآن.

إنجازات غصون

قدمت غصون الخالد نموذجًا للمرأة العربية العاملة، حيث شغلت عددًا من المناصب واستطاعت خلال عدة سنوات تسجيل أكبر الإنجازات منها

أدارت مركز شراكة للتوحد.

شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتنمية الإسكان.

شغلت منصب عضو مجلس إدارة شركة مساكن.

رئاسة مجلس ادارة شركة البناء.

نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في Asco.

تم اختيارها من بين أقوى 100 امرأة عربية حسب مجلة “CEO” عام 2013.

حصلت على لقب القائد العالمي الشاب.

أدرجتها مجلة فوربس ضمن أقوى 100 امرأة عربية في عام 2017.

كم عمر غصون الخالد

غصون الخالد تبلغ من العمر 45 عاما. ولدت عام 1977. قضت معظم حياتها بين الدراسة والعمل في الكويت وفي الخارج. حصلت غصون على درجات علمية عليا من جامعات كويتية، ثم أكملت حياتها المهنية للحصول على درجة الماجستير في علوم البناء والتشييد في الولايات المتحدة الأمريكية. وماجستير في إدارة الأعمال من “مدرسة ثندربيرد للإدارة” في أمريكا أيضًا.

من هو زوج غصون الخالد

زوج غصون الخالد شخص مجهول في الإعلام، لكنه مهندس يمتلك شركة مقاولات وإعلان بالإضافة إلى عمل مستقل منفصل. غصون هي وزيرة التربية والتعليم الكويتية، نورية صبيح الصبيح، وهي أيضًا عنصر تشجيع آخر لغصون، التي تقف إلى جانبها في الأوقات الصعبة وتوجهها في عملها.

وفي الختام تعرفنا على من هي غصون الخالد السيرة الذاتية ، حيث تحدثنا عبر السطور السابقة أهم المعلومات عن سيدة الأعمال غصون الخالد ، وأهم الإنجازات والأعمال، بالإضافة إلى أعمال زوجها و الهوية والشهرة الإعلامية.