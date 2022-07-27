من هي غيداء سهيل زوجة غازي الذيابي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال غيداء الذيابي ، والذي جاء خبر إنتشار أسمها بعد اعلان غازي الذيابي خبر زواجه بها ، ويعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التي اثارت الهام الجميع والذي ساعده على تكوين قاعدة جماهيرية في الخليج العربي إتقانه الشعر ، تابعوا معنا .

من هي غيداء سهيل زوجة غازي الذيابي

غيدا سهيل هي الزوجة السابقة للناشط الاجتماعي غازي الذيابي، وتزوجها عام 2011 ولديهما ثلاثة أولاد خالد ومازل ومريم. أعلن زواجه من حب الطفولة، كما يقول عبر منصة Snapchat.

من هو غازي الذيابي

غازي الذيابي شاعر وكاتب وناشط اجتماعي يمتلك عددًا من الحسابات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، ينشر من خلالها العديد من قصائده وكتاباته وإعلاناته.

سيرة غازي الذيابي

ومن أبرز المعلومات المتعلقة بالناشط غازي الذيابي ما يلي

الاسم الكامل غازي بن بايع بن غانم الذيابي.

اسم الأب السيد ربيع الذيابي “أبو عقاب”.

اسم الأم السيدة مريم المطيري.

الاسم المستعار ابي خالد.

تاريخ الميلاد من مواليد ثمانينيات القرن الماضي.

محل الميلاد من مواليد محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

العمر في العقد الرابع من عمره.

مكان إقامته يسكن في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

الجنسية يحمل الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية مرتبط.

اسم الزوجة غير معروف.

اسم الزوجة السابقة غيداء سهيل.

الأبناء ثلاثة أبناء (خالد – مثيل – مريم).

المؤهل العلمي بكالوريوس لغة عربية.

اللغة الأم العربية.

مجال العمل شاعر ومدرس سابق وناشط اجتماعي.

زواج غازي الذيابي

أصبح زواج غازي الذيابي أحد الصيحات في المملكة العربية السعودية بعد إعلانه زواجه من حب طفولته عبر منصة سناب شات، حيث أوضح أنه انتظرها حتى أكملت تخرجها من الجامعة لعقد الزواج رسميًا، ويذكر أن غازي الذيابي كان متزوجا من غيداء سهيل وأنجب منها ثلاثة أولاد.

غازي الذيابي على مواقع التواصل الاجتماعي

يمكن متابعة الحسابات الرسمية للناشط غازي الذيابي عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر الروابط التالية

حساب تويتر الحساب الرسمي متابع مباشر “.

حساب Snapchat قم بتسجيل الدخول إلى الحساب مباشرة.

حساب Instagram تابع حساب غازي الرسمي ““.

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