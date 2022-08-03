من هي فاطمة العليلة السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي فاطمة العليلة السيرة الذاتية ، حيث أثارت الهام الجميع وهي تعد من بنات الامام الحسين عليه السلام ولم تذكر الكتب والروايات أي تفاصيل عن شخصيتها ، تابعوا معنا .

من هي فاطمة العليلة من ويكيبيديا

فاطمة العليلة هي الابنة الصغرى للإمام الحسين بن علي عليهما السلام. لم يُعرف عنها أي معلومات تفصيلية، وقد ورد ذكرها في رواية واحدة فقط، إلا أن البعض قال إنها شخصية غير حقيقية، وأن للإمام الحسين ابنة واحدة اسمها فاطمة، وكانت من بين الأمناء. الأسرى بعد استشهاد الإمام الحسين، وآخرون قالوا إن للإمام الحسين ثلاث فاطم، الأولى وهي أكبر بناته. والثانية وتلقب بالصغرى زوجة حسن المثنى. الإمام الحسين في المدينة المنورة وكانت مريضة.

قصة فاطمة العليلة

ذكرت بعض الروايات الشيعية قصة فاطمة العليلة ابنة الإمام الحسين، وبدأت هذه القصة عندما قرر الإمام الحسين التوجه إلى كربلاء، وترك المدينة المنورة مع ابنته فاطمة العليلة، حيث بقيت فاطمة. هناك لأنها لم تكن قادرة على السفر. عندما وصلت إلى أهلها، قالت لهم، “أين ستتركني وحدي خذني معك.” فعاد إليها الحسين وأخبرها أنه عندما يستقر في كربلاء سيرسل عمها وأخوها ليأخذها. رفضت كأنها شعرت أن هذا هو آخر لقاء بينهما. ثم أذن لها بزيارة عماتها وأخواتها، وقيل إن فاطمة كانت تبكي طوال اليوم، تنظر إلى بيتها الخالي، وواصلت الانتظار دون أخبار عن والدها، فكتبت لوالدها كتابًا وأرسلته. مع بدوية، وعندما وصل الكتاب إلى الإمام الحسين بكت كثيراً وهي تبكي. فاطمة تجهز البيت لرجوعهم فجاء لها متصل وقال لها جزاكم الله خيرًا مع والدك.

ما هو مرض فاطمة العيلة

ولم يعرف عن مرض فاطمة أية معلومات أو تفاصيل، كما ورد في بعض الروايات الشيعية، وأكدت هذه الروايات أنها ليست فاطمة بنت الحسين التي حضرت مع والدها كربلاء، وكانت من أسرى الحسيني، ولكن هناك. هي ابنة أخرى له لم تحضر حادثة كربلاء مع والدها وهي فاطمة العليلة. ذكرت بعض المواقع أن فاطمة العيلة توفيت عام 110 هـ، وهذا خطأ كما قال بعض الشيعة، ولا يعرف عنها شيء غير الرواية الشهيرة فقط.

أين يقع قبر فاطمة العليلة

اختلفت الروايات حول مكان قبر فاطمة العليلة، فمنهم من قال إنها دفنت في المدينة المنورة، حيث تركها والدها الحسين – عليه السلام – قبل ذهابه إلى مدينة كربلاء، و وقال آخرون إن دفنها في مدينة دمشق. وقد ذكرها الرحالة ابن بطوطة بقوله أن قبرها يقع في بلاد الشام في الخليل، وسبق أن ذكرنا رواية واحدة فقط ذكرت فيها فاطمة، ولم يذكر هذا الرواية تفاصيل موتها ؛ لأن. لم يرد ذكر فاطمة في كتب المؤرخين القدماء، ولم يذكر أحد أنها من بنات الحسين، بل ورد ذكرهن في بعض كتب العلماء، وهذا دليل كاف على وجودهن.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطةر السابقة حول التعرف على من هي فاطمة العليلة السيرة الذاتية ، و أين يقع قبر فاطمة العليلة ، و ما هو مرض فاطمة العيلة .