من هي فهدة ابو نيان ويكيبيديا ، قد أثار اهتام العديد من الأشخاص حول الوطن العربي للتعرف على إحدى الأميرات التي ترجع الى الأسرة الحاكمة في المملكة الهاشمية الأردنية ، وهي فهدة ابو نيان وتعد الأميرة فهدة من الاميرات التي تحظى بشعبية واسعة ولها حضور بارز بين الجمهور ، وتعد هي إحدى زوجات أمراء المملكة ، بدأت فهدة ابو نيان لتظهر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان الأمير حسين خطوبته من رجوة السيف ، تابعوا معنا .

من هي فهدة ابو نيان – ويكيبيديا

فهدة أبو نيان هي إحدى أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة الأردنية الهاشمية وزوجة الأمير هاشم بن الحسين. تحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية. ولدت في المملكة العربية السعودية عام 1987 م. تحظى الفهدة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي ولها حضور كبير في مختلف دول العالم. حصلت على لقب الأميرة بعد زواجها من الأمير هاشم، ويعد والدها من أكبر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية. كما أنها حفيدة الأمير تركي السديري ابن عم الملك فهد خادم الحرمين الشريفين، فنجد لها حضوراً فاعلاً على الساحة الأردنية والعربية.

السيرة الذاتية فهدة أبو نيان

تعتبر فهدة أبو نيان من أشهر الشخصيات على الساحة الأردنية والعربية، فهي زوجة الأمير هاشم بن الحسين، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها ما يلي

الاسم الكامل فهدة بنت محمد بن إبراهيم أبو نيان.

الإسم المستعار الأميرة فهدة ابنيان.

اسم الأب محمد بن إبراهيم أبو نيان.

اسم الأم شريفة السديري.

الاسم المستعار فهدة هاشم.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1987 م.

العمر 35 سنة.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

الجنسية يحمل الجنسيتين السعودية والأردنية.

الدين والمعتقد اعتناق دين الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج الأمير هاشم بن الحسين.

تاريخ الزواج 1 يونيو 2006 م.

عدد الأطفال خمسة أطفال الأميرة هالة النور والأميرة ريا النور والأميرة فاطمة عالية والأمير حسين حيدرة والأمير محمد الحسن.

كم عمر فهدة ابو نيان

الأميرة فهدة أبو نيان تبلغ من العمر 35 عامًا. ولدت عام 1987 م في المملكة العربية السعودية. عاشت الأميرة طفولتها بأكملها في المملكة حيث عائلتها من أصل سعودي. والدها رجل الأعمال المعروف محمد بن إبراهيم أبو نيان، ووالدتها الفنانة التشكيلية السعودية شريفة السديري. حصلت حفيدة الأمير تركي بن ​​خالد السديري، فهدة على لقب أميرة بعد زواجها من أحد أفراد الأسرة المالكة الأردنية.

من هو الأمير هاشم بن الحسين زوج فهدة أبو نيان

الأمير هاشم بن الحسين هو الابن الأصغر للملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة نور الحسين. وتقلد عدة مناصب في المملكة، فهو أحد أمراء الأسرة الحاكمة، كان آخرها منصب السكرتير الأول للديوان الملكي الهاشمي عام 2017 م. كما تولى مهام نائب الملك في أكثر من مناسبة محلية ودولية، وكان رفيق الملك في العديد من المهام الرسمية. تزوج الأمير هاشم من فهدة في السادس من كانون الثاني (يناير) 2006 م، وكانت نتيجة هذا الزواج أنه أنجب منها 5 أطفال.

عدد الاطفال فهدة ابو نيان

أنجبت فهدة أبو نيان، الأمير هاشم بن الحسين، 5 أطفال، وأسماء أبناء الأميرة فهدة كالتالي

الأميرة هالة النور بنت هاشم بن الحسين مواليد 2007 م.

ولدت الأميرة ريا النور بنت هاشم بن الحسين عام 2008 م.

الأميرة فاطمة علياء بنت هاشم بن الحسين مواليد 2011 م.

الأمير حسين حيدرة بن هاشم بن الحسين تولد عام 2015 م.

ولد الأمير محمد الحسن بن هاشم بن الحسين عام 2022 م.

من هي فهدة ابو نيان ويكيبيديا ، تعتبر الأميرة من زوجات الأمراء داخل الأسرة الحاكمة ، وتصدرت محركات البحث نتيجة حضورها البارز بين الناس ، وهي تحظى بشعبية وشهرة كبيرة داخل الوطن العربي ، حيث حصلت على لقب الأميرة بعد زواجها من الأمير هاشم وتعرفنا على عدد الاطفال فهدة ابو نيان .