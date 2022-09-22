من هي قسمت هشام سليم ويكيبيديا السيرة الذاتية، في الساعات الاخيرة ضجت وسائل الاعلام المصرية حول خبر وفاة هشام سليم في صباح يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر سبتمبر لهذا العام الجاري، واصبح اهتمام الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول معرفة من هي قسمت هشام سليم ويكيبيديا السيرة الذاتية.

هشام سليم ويكيبيديا

هشام سليم هو فنان مصري كبير عمل على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية الرائعة، الذي من خلالها حقق الشهرة العالمية بمختلف انحاء الدول العربية، ولد هشام سليم في اليوم السابع والعشرون من شهر سبتمبر لعام 1985 ميلادي، وتوفي في اليوم الثاني والعشرون من شهر سبتمبر لعام 2022 ميلادي.

السيرة الذاتية هشام سليم

يمتلك هشام سليم قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء الدول العربية كونه عمل على تقديم الكثير من الاعمال الفنية، ولهذا السبب يهتم البعض في معرفة ابرز المعلومات والتفاصيل التي تدور حوله، وتكون معلوماته من خلال سيرته الذاتية على النحو الاتي:

الاسم : هشام محمد صالح سليم .

محل الولادة : الجمهورية العربية المصرية .

مكان الإقامة : مصر العربية .

تاريخ الميلاد : 1958/1/27 ميلادي .

تاريخ الوفاة : 2022/9/22 ميلادي .

العمر : 64 عام .

الجنسية : يحمل الجنسية المصرية .

قسمت هشام سليم من هي

قسمت هشام سليم هي الابنة الصغيرة للفنان هشام سليم من زوجته مرفت النحاس، قسمت ولدت وكبرت وترعرعت في الجمهورية العربية المصرية، وانجب من مرفت ثلاثة أبناء، وتكون قسمت هي الوحيدة بأخواتها مجهول عمرها، وبعد وفاة والدها اصبح اهتمام الكثير في معرفة ابرز المعلومات والتفاصيل حول موضوع معلومات أبنائه .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول هشام سليم وبناته، كونه واحد من ابرز الشخصيات الفنية في جمهورية مصر العربية، ولهذا السبب يتساءل الكثير من الأشخاص في معرفة من هي قسمت هشام سليم ويكيبيديا السيرة الذاتية.