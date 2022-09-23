من هي قسمت هشام سليم السيرة الذاتية

من هي قسمت هشام سليم ويكيبيديا، لمع اسم قسمت هشام بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن وفاة والدها هشام سليم الفترة الأخيرة،إذ يعد هشام سليم من الشخصيات البارزة جدا في الساحة الفترة حيث قدم العديد من الأدوار الفنية التي كان لها دور كبير في نجاحه الفني، مما جعل الكثير يهتم بالترعف على أبناء خشام سليم وبالأخص قسمت هشام سليم.

من هو هشام سليم ويكيبيديا

قسمة هشام سليم من الشخصيات المعروفة كابنة الفنان الراحل هشام سليم، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

اسمه الكامل قسم هشام محمد سليم سليم.

الاسم المستعار قسم هشام سليم.

اسم والده هشام محمد صالح سليم.

اسم والدته ميرفت النحاس.

تاريخ الميلاد غير معروف.

العمر يعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

دين الاسلام.

لغتها الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية أعزب.

التحصيل العلمي غير معروف.

الاحتلال غير معروف.

هشام سليم السيرة الذاتية

أنجب الفنان هشام سليم زوجته الأولى، فيرفت النحاس، ثلاث بنات، نورا وزين الشرف، انفصلا. نورا لنور حيث تعرض نور للنقد والتنمر في حياته بسبب تغيير شكله، لكن والده ظهر في مكانة المدافع عنه، أما بالنسبة لبقية بناته، فقال إنهم يعيشون مع والدتهم التي انتقلوا إلى دول أجنبية حيث تلقوا تعليمهم هناك حتى بلغوا سن الرشد وأكدوا أن علاقتهم به كانت كل ما يكرهه، لكن مع تقدمهم بدأوا ينجذبون إليه شيئًا فشيئًا.

أبناء هشام سليم

هشام سليم ممثل وفنان مصري. ولد بمدينة الإسكندرية المصرية عام 1958 م. هشام أحد أبناء صالح سليم لاعب نادي الأهلي المصري. ثم حصل على عدة أدوار تمثيلية بعد انقطاعه لسنوات بسبب دراسته الجامعية، ومن أشهر أعماله الفنية تزوير الأوراق الرسمية، عندما يتحدث الصمت.

سبب وفاة هشام سليم

توفي الفنان هشام سليم، بعد معاناته الطويلة من مرض السرطان، صباح الخميس 22 سبتمبر 2022 م. وكشف طبيب الفنان الراحل عن تفاصيل علاجه للمرض، وقال إن الكشف عن المرض في مراحل متقدمة ؛ الأمر الذي أدى إلى صعوبة العلاج، وأكد أن الفنان كان يواصل علاجه في مستشفى خاص، لكن دون تحقيق أي تقدم أو نتائج إيجابية، وهذا أدى إلى اعتلال صحته، إذ كان الفنان يدرك طبيعة حالته واستسلم. إلى أن توفي صباح الخميس، أديت عليه الصلاة بعد صلاة الظهر ودفن في مقابر المدينة.

تعد قسمت هشام سليم إنه الفنان هشام سليم وهي في العشرينات من عمرها تعيش في جمهورية مصر، لا يوجد الكثير من المعلومات الحياته عنها، فقد جعل الفنان هشام سليم حياته بعيدة بشكل كبير عن أضواء الإعلام.