من هي كارولينا قنديل ويكيبديا ، تصدر خلال الأوقات الاخير عبر منصات التواصل الاجتماعي والصحف الاعلامية حول التعرف على كارولينا قنديل ، والتي سادت ضجة اعلامية نتيجة تداول خبر انفصالها عن زوجها أورتيجا ، والذي عرف بأنه من المطربين الذين حظيوا على شعبية كبيرة داخل مصر نتيجة أداءه للعديد من المهرجانات، واللون السائد للغناء الشعبي في مصر، تابعوا معنا .

من هي كارولينا قنديل – ويكيبيديا

كارولينا قنديل شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وهي زوجة مغني المهرجان الشعبي الشهير أورتيجا. من المعروف أن كارولينا استخدمت حساباتها الرسمية لإثارة الجدل من حين لآخر لأن الجمهور كان على اطلاع دائم بتفاصيل حياتها الخاصة وبدقة.

سيرة كارولينا قنديل

لا تزال بيانات السيرة الذاتية لكارولينا قنديل غامضة إلى حد ما، ولكن من الممكن الآن تحديد تفاصيل هويتها الشخصية في ضوء ما هو متاح من معلوماتها في العالم الافتراضي على النحو التالي

الاسم الحقيقي كارولينا قنديل السرجاوي.

اسم الأب قنديل السرجاوي.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار كارولينا قنديل

تاريخ الميلاد خلال التسعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد القاهرة.

الاقامة القاهرة.

الجنسية جمهورية مصر.

الجنسية مصري.

الوضع العائلي منفصل.

الدرجة العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللهجة اللهجة المصرية.

المهنة ناشطة اجتماعية.

من هو أورتيجا المصري

Ortega هو الاسم المستعار لأحمد متولي مصطفى، مطرب شعبي مصري، يبلغ من العمر 32 عامًا. تخرج من المرحلة التعليمية في المرحلة الإعدادية، ثم التفت إلى عالم المهرجانات الشعبية بعد أن التقى بصديقه المقرب (أوكا)، وأنشأوا مجموعة فنونهم الشعبية بنسبة (8٪)، ومن أبرز أعمالها فيلم بعنوان (8٪) عام 2013 م.

زوجة أورتيجا

تزوج أورتيجا من صديقته كارولينا قنديل خلال عام 2014، في بداية مشواره الفني، وكانت من أكبر معجبيه، لأنه كان لديه ابنتان وولد قبل انفصالهما، والذي تم الإعلان عنه رسميًا منذ نهاية أغسطس الجاري. 2022 م، وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي انفصلا فيها، فقد انفصلا سابقًا بطلقين في الأعوام 2022 – 2022، وهذه هي الانفصال الثالث.

سبب انفصال كارولينا قنديل وأورتيجا

أعلنت كارولينا قنديل انفصالها الثالث والأخير عن Ortega عبر حسابها الرسمي على Instagram، بعد أن حذفت جميع الصور العائلية المشتركة، ورفضت معالجة أسباب الانفصال الأخير واكتفت بتوجيه كلمات مؤثرة إلى زوجها السابق ؛ لاحظت العلاقة الجيدة بعد الانفصال وأن الزوجين أصبحا مجرد أصدقاء، وعلقت على طلاقها في منشور على Instagram على النحو التالي

مي كساب واورتيجا

الفنانة مي كساب، زوجة المطرب الشعبي ومغني المهرجانات، محمد صلاح الملقب بـ “أوكا”، صديقة مقربة لأورتيجا. المسؤولية عن التوتر في علاقته بكارولينا، وهو ما نفاه أورتيجا بنفسه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مشيرًا إلى أن عدم وجود أعمال مشتركة لا يعني بالضرورة وجود خلافات، وكل ما في الأمر هو قرارنا بالعمل الفردي. بعيدًا عن الثنائي. أعداد كبيرة ونجاح.

من هي كارولينا قنديل ويكيبديا ، تعتبر كارولينا من الشخصيات البارزة على منصات التواصل الاجتماعي ، والتي عرفت بزوجها المشهور في عالم الغناء أورتيجا داخل الجمهورية المصرية ، كما تعرفنا على سبب انفصال كارولينا قنديل وأورتيجا .