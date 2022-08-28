من هي كارين زوجة شمشون ويكيبيديا ، قد انتشرت العديد من القصص التي تتعلق بالأطفال خلال الأعوام الماضية والتي تتعلق بالعديد من العلوم والمعرفة والفكاهة وغيرها من القصص والتي سنتعرف على أحدها وهي قصة شمشون ” سبونجبوب” ، ومن الشائع أن شمشون هو واحد من الشخصيات الشائعة وخططه الساذجة مصدر سعادة للجمهور ، سنتعرف على كارين زوجة شمشون ، تابعوا معنا .

من هو سامسون سبونجبوب

شمشون حيوان بحري عالق وأحد شخصيات سلسلة الرسوم المتحركة “سبونجبوب”. يتميز شمشون بصغر حجمه ولونه الأخضر وعينه الواحدة. وهو أيضًا متخصص في التكنولوجيا والاختراعات. في الجزء السفلي من الهامور، يسعى Samson لاكتشاف الصلصة السرية لـ Crabburger. تظهر حلقات SpongeBob الكارتونية أن Crabburger و Samson كانا صديقين، لكن صداقتهما انتهت بعد نزاع حول وصفة Crabburger.

من هي كارين زوجة شمشون – ويكيبيديا

كارين مخترعة تكنولوجية من مخترعي “شمشون”، جهاز كمبيوتر شخصي، وزوجة شمشون وصديقته ومساعدته. تقوم بعدة خطط ناجحة لسرقة الوصفة، لكن شمشون عادة ما يفسدها بغبائه. تقوم كارين بوظائف مختلفة في مطعم Friendship Bucket، وهي التي تعمل في الخزنة وتطبخ وتنظف الطاولات.

كم عمر سبونج بوب

يبلغ عمر SpongeBob حوالي 36 عامًا، وقد تم إنشاء الشخصية في الرابع عشر من يوليو 1986 م. يعمل مع السيد سالتا في مطعمه “سالتا برجر” وتتميز شخصيته بالسذاجة واللطف والغباء.

شخصيات سبونجبوب

يشارك عدد من الشخصيات في برنامج SpongeBob، بما في ذلك أبطال العمل أو الشخصيات الثانوية. أما بالنسبة لشخصيات سلسلة سبونجبوب

سبونجبوب.

بسيط _ نجم بارتيك.

السيد كراب كرابس.

شفيق _ مخالب الحبار.

شيلدون جيه بلانكتون.

كارين العوالق.

ساندي – ساندي تشيكس.

Fast_Gary.

السيدة نوفيخة _ السيدة بف.

بيرل كرابس.

العضلات _ لار ذا لوبستر.

من هي كارين زوجة شمشون ويكيبيديا ، تعتبر كارين احدى الشخصيات الموجودة داخل برنامج الرسومات المتحركة سبونجبوب ، والتي تعرف بانها مخترعة في التكنولوجيا وهي تجسد شكلها على شكل كمبيوتر لوحي ، تعمل في عديد من الوظائف داخل المطعم Friendship Bucket .