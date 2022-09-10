من هي كاميلا دوقة كورنوال ويكيبيديا ، في الأوقات السابقة انتشر اسم بارز من افراد العائلة الحاكمة في المملكة المتحدة مما لفت انتباهها الجميع عبر منصات السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية وخاصه بعد اعلان قصر الملكي وفاه الملكة اليزابيث الثانية يوم الخميس الماضي الثامن من شهر أيلول لعام 2022، وتم تأكيد خبر وفاتها من قبل قصر الملكي الأوروبي يوم الخميس الماضي.

من هي كاميلا دوقه كورنوال ويكيبيديا

كاميلا دوقه كور نوال هي زوجه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز واسمها الحقيقي هي كاميلا روز، وهي من مواليد السابعة عشر من شهر تموز لعام 1947 وردت في المملكة المتحدة وتبلغ من العمر 75 عاما وحصلت على عده اوسمه وتكريمات خلال مسيرتها المهنية إضافة على أنها مديره العديد من الجمعيات الخيرية وقد حصلت على درجه البكالوريوس في تخصص الآداب الفرنسي.

كاميلا دوقه كرونوال السيرة الذاتية

كاميلا ودوقه كورنوال هي من أبرز الشخصيات التي تمتلك شعبيه كبيرة في المملكة المتحدة وإليكم السيرة الذاتية الخاصة في كاميلا دوقة كارونوال:

الاسم: كاميلا روز ميري بروس شاند.

كاميلا روز ميري بروس شاند. اسم الأم: روزاليند شاند.

روزاليند شاند. العمر: 75 عاماً.

75 عاماً. تاريخ الميلاد: السابع عشر من شهر تموز عام 1947 ميلادياً.

السابع عشر من شهر تموز عام 1947 ميلادياً. مكان الميلاد: المملكة المتحدة.

المملكة المتحدة. الحالة الاجتماعية: متزوجة.

متزوجة. اسم الشهرة: كاميلا.

كاميلا. التحصيل العلمي: بكالوريوس في الأدب الفرنسي.

بكالوريوس في الأدب الفرنسي. الديانة: مسيحية.

مسيحية. الجنسية: إنجليزية.

إنجليزية. المهنة: ناشطة ومديرة جمعيات خيرية.

ناشطة ومديرة جمعيات خيرية. مكان الإقامة: بريطانيا.

بريطانيا. اسم الشهرة. كاميلا.

كاميلا. اللغات: الإنجليزية والفرنسية.

من هو زوج كاميلا دوقه كرونوال

كاميلا دوقة كونوال هي متزوجة من ولي العهد البريطاني السابق الأمير تشارلز وهو الملك الحالي ويعتبر من ابرز الشخصيات الملكية في العالم وهو من مواليد قصر بيكنغهام ولد في الرابع عشر من شهر نوفمبر عام 1948 وحصل على درجه البكالوريوس في الفنون من جامعه كامبردج، ما هو تزوج مرتين المرة الأولى من الأميرة ديانا والمرة الثانية من الأميرة كاميلا وين جبان منها الامير وليام والامير هاري.

كاميلا دوقة كورنوال يا زوجه الأمير تشارلز وتعتبر من أبرز الشخصيات التي عرفت في بريطانيا خاصة بعد وفاة الملكة اليزابيث بمهنتها والمناصب التي حصلت عليها في بريطانيا.