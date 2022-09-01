من هي كايلا بنت دنيا سميرة غانم،ظهر اسم الفنانة دنيا سميرة هي وابنتها بعد ان تم انتشار صورة هي وابنتها كايلا حيث على ما يبدوا ان صورة ابنتها لاول مرة يظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي وهذا ما آثار تساؤل الجمهور حول عمر ابنتها كايلا وهي طفلة صغيرة كانت في رفقة أمها عندما كانا يسيرون في طريق وظهر في الصورة أنهم يرتدون نفس الملابس كما تبين.
من هي كايلا بنت دنيا سميرة غانم
كايلا هي طفلة وأبنت الفنانة الشهيرة دنيا سميرة غانم، ووالدها هو رامي رضوان حيث تصدر اسمها بعد ان ظهرت صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي هي ووالدتها الفنانة دنيا سميرة غانم، ولدت كايلا ابنة الفنانة دنيا في شهر مارس عام 2014 وتبلغ من العمر الآن 8 سنوات.
آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم
الفنانة الشهيرة المصرية دنيا سمير هي من ابرو الفنانين الذي عرفت في الوطن العربي وعرفت في ألحانها المميزة التي عبرت فيها عن وفائها إلى البلاد المصرية، وابنتها الصغيرة كايلا التي ظهرت مع أمها دينا عبر حساب دينا الإنستغرام وكانت ترتدي نفس لباس أمها الفنانة دينا سمير غانم.