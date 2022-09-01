من هي كايلا بنت دنيا سميرة غانم،ظهر اسم الفنانة دنيا سميرة هي وابنتها بعد ان تم انتشار صورة هي وابنتها كايلا حيث على ما يبدوا ان صورة ابنتها لاول مرة يظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي وهذا ما آثار تساؤل الجمهور حول عمر ابنتها كايلا وهي طفلة صغيرة كانت في رفقة أمها عندما كانا يسيرون في طريق وظهر في الصورة أنهم يرتدون نفس الملابس كما تبين.

من هي كايلا بنت دنيا سميرة غانم

كايلا هي طفلة وأبنت الفنانة الشهيرة دنيا سميرة غانم، ووالدها هو رامي رضوان حيث تصدر اسمها بعد ان ظهرت صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي هي ووالدتها الفنانة دنيا سميرة غانم، ولدت كايلا ابنة الفنانة دنيا في شهر مارس عام 2014 وتبلغ من العمر الآن 8 سنوات.

آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جماهيرها صورة جديدة هي وابنتها كايلا وكانت الصورة مبهجة وقد نشرت الفنانة دنيا سمير غانم الصور عبر حسابتهم الرسمية وقد انتشرت الصورة عبر منصة الانتسغرام وقد أعجبوا متابعيها بإعجابهم في الصورة وحصلت على عدد كبير من التعليقات وعلق الفنان القدير علي ربيع أحلى صورة في الدنيا. قصيدة كايلا ابنة الفنانة دنيا سمير كايلا الطفلة المصرية التي عرفت من خلال أمها الفنانة دنيا سمير غانم عبرت الفنانة دنيا سمير غانم فخرها بابنتها كايلا عندما ألقت قصيدة على مسامع الجمهور بحضور رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي وكان عنوان القصيدة باسم بلادي اسلمي وكايلا هي في الصف الرابع الابتدائي وقد انتشر مقطع فيديو للفنانة بلادي اسلمي عبر حسابها الشخصي عبر موقع الانستجرام وهي تغني بلادي اسلمي وعبرت الفنانة دنيا سميرة شكرها على صناع القصيدة وقدمت شكرها الى الفنان محمد إبراهيم والملحن هشام جمال والموزع مادي ومهندس الصوت بيشوي مجدي.

الفنانة الشهيرة المصرية دنيا سمير هي من ابرو الفنانين الذي عرفت في الوطن العربي وعرفت في ألحانها المميزة التي عبرت فيها عن وفائها إلى البلاد المصرية، وابنتها الصغيرة كايلا التي ظهرت مع أمها دينا عبر حساب دينا الإنستغرام وكانت ترتدي نفس لباس أمها الفنانة دينا سمير غانم.