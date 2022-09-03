من هي كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني ، تصدرت منصات التواصل الإجتماعي والصحف الاعلامية اسم نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر خلال الأوقات الأخيرة الماضية وجاءت تلك التسائلات نتيجة محاولة تعرضها لعملية اغتيال منسقة ومخطط لها كاد لأن يدفع بها الى انهاء حياتها ، مما دفع بجمهورها من المعجبين بتفكيرها وأسلوبها السياسيين ، بالبحث عن اهم المعلومات حولها ، تابعوا معنا .

من هي كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، نائبة رئيس الأرجنتين

كريستينا فرنانديز دي كيرشنر سياسية ومحامية من أصل أرجنتيني. ولدت كريستينا في مدينة لا بلاتا الأرجنتينية، وبدأت عملها السياسي في نهاية الثمانينيات، حيث شغلت منصب نائب الهيئة التشريعية لسانتا كروز. النهج الديمقراطي الاشتراكي البيروني، وتسمي مقاربتها السياسية “كيرشنيا”، تعتبر كريستينا واحدة من أوائل النساء اللواتي عملن في مناصب سياسية متقدمة، وكانت تعتبر في وقت ما السيدة الأولى للأرجنتين.

سيرة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر

تعتبر كريستينا فرنانديز دي كيرشنر من أهم النساء في المجتمع الأرجنتيني، لذلك نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل كريستينا إليزابيث فرنانديز دي كيرشنر.

الاسم الأسباني كريستينا فرنانديز دي كيرشن.

العنوان السيدة الأولى للأرجنتين.

الوظيفة نائب رئيس الأرجنتين.

تاريخ الميلاد ولدت في 19 فبراير 1953 م.

مكان الميلاد ولدت في لا بلاتا، بوينس آيرس، الأرجنتين.

مكان الإقامة تعيش في ريو جاليجوس / سانتا كروز / لا بلاتا.

الجنسية الأرجنتين.

لون الشعر بني.

الديانة المسيحية الكاثوليكية.

الزوج نيستور كيرشنر.

المؤهل العلمي حاصل على بكالوريوس في القانون.

ألما ماتر جامعة لا بلاتا الوطنية.

المهنة سياسي ومحامي.

اللغة الأم الإسبانية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

سنوات من النشاط منذ عام 1989 وما زالت مستمرة حتى الآن.

الجوائز والتكريمات حصلت على وسام الشمس، ووسام إيزابيلا الكاثوليكية، ووسام الصليب الجنوبي، ووسام المحرر، الجنرال سام مرتين.

وظيفة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر

تقلدت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر العديد من المناصب منذ ظهورها الأول على الساحة السياسية، لذلك نلخص أهم معلوماتها من خلال النقاط التالية

نائب الهيئة التشريعية الإقليمية لسانتا كروز – 1989.

الحاكم المؤقت لسانتا كروز.

عضو الجمعية التأسيسية التي عملت على تعديل الدستور الأرجنتيني.

العضوية في مجلس الشيوخ الأرجنتيني.

عضو مجلس النواب الأرجنتيني.

الرئاسة الأرجنتينية _ 2007 م.

نائب رئيس الأرجنتين _ 2022 م.

حقيقة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر

أحبطت الشرطة الأرجنتينية عملية اغتيال وشيكة لنائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، حيث فوجئت برجل زعم أنه من أصل عربي أثناء عودتها إلى منزلها يوم الخميس. قاموا بتقييد حركته قبل اتخاذ هذه الخطوة، وكانت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر معروفة في المجتمع الأرجنتيني، خاصة أنها دخلت الانغماس السياسي في سن مبكرة وأصبحت رئيسة البلاد لأكثر من ثماني سنوات.

كريستينا فرنانديز دي كيرشنر تويتر

كريستينا فرنانديز دي كيرشنر لديها حشد كبير من معجبيها حول العالم يتابعونها على حسابها على تويتر، حيث بلغ عدد متابعي كيرشنر نحو ستة ملايين متابع، وتنشر الأخيرة لقاءاتها الأخيرة داخل الأرجنتين وخارجها بالإضافة إلى الصور. لقائها مع شخصيات قانونية اجتماعية، ويمكنك الوصول إلى حساب كريستينا فرنانديز دي كيرشنر على موقع تويتر للاطلاع على أحدث إصداراتها من خلال النقر مباشرة على الرابط ““.

من هي كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني ، تعتبر نائبة الرئيس الأرجنتيني من اوائل الشخصيات النسائية التي شغلت مناصب سياسية حول العالم ، وترأست البلدة لمدة 8 أعوام ، وتعرفنا على حقيقة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر .