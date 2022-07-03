من هي كوكي مع عزيز ويكبيديا، تعتبر كوكي عزيز من الشخصيات التي لها شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فهي تقوم بنشر معظم أعمالها على تيك توك، فهي تشتهر بالمقاطع الكوميدية التي تقوم بتنزيلها هذا ما ساعدها في الحصول على الشهرة بشكل سريع، وفي الوقت الأخير انتشر اسمها مع اليوتيوبر عزيز لذلك انترت الأسئلة الخاصة بها، وما مدى علاقتها مع اليوتيوبر عزيز، واليوم في مقالنا سوف نتعرف على من هي كوكي مع عزيز ويكبيديا.

من هي كوكي مع عزيز ويكبيديا

تعتبر كوكي عزيز من احد الشخصيات التي حققت شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، انتشرت في الوقت الاخير اشاعات واخبار عن علاقتها مع اليوتيوبر عزيز وبدأت التساؤلات حول ما هية العلاقة بينهما، وقال عدد كبير من جمهورها أنها زوجته، ولكن خرج اليوتيوبر عزيز ونفى كل هذه الشائعات وقال انه لم يتزوج حتى الان من أحد، وأن جميع الاخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ما هي الا شائعات، وليس له اي علاقة تجمع بينه وبين كوكي.

السيرة الذاتية لليوتيوبر عزيز

يبحث الكثير من متابعي اليوتيوبر عزيز عنه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا للتعرف على السيرة الذاتية له، وتم التوصل الى سيرته الذاتية من الاتي:

الاسم: عزبز الأسمر

اسم الأم: غير معروف.

السمعة: بني ثقيل.

المسمى الوظيفي: YouTuber.

تاريخ الميلاد: ولد عزيز الأسمر بداية الألفية الثانية.

مكان الميلاد: ولد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الاقامة: الرياض.

العمر: يعتقد أن عزيز الأسمر في عقده الثاني.

الجنسية: سعودي.

الديانة مسلم.

الإسماعيلية العلمية: شهادة الثانوية العمومية.

اللغة الأم: العربية.

المهنة: مستخدم YouTube والممثل.

سنوات العمل: بدأ مستخدم YouTube Yazan Al-Asmar مسيرته المهنية في عام 2019 وما زال مستمراً حتى يومنا هذا.

الى هنا وصلنا الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تعرفنا فيه على من هي كوكي مع عزيز ويكبيديا، وذكرنا لكم السيرة الذاتية الخاصة باليوتيوبر عزيز ووضحنا علاقته مع كوكي التي نفا أن يجمع بينهما أي علاقة.