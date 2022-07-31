من هي لنا سعود الفيصل السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي لنا سعود الفيصل السيرة الذاتية ، حيث أثارت الهام الجميع وهي تعد من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية دفعت الى الضجة الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهي ابنة وزير الخارجية سعود الفيصل ، تابعوا معنا .

من هو سعود الفيصل ويكيبيديا

لانا سعود الفيصل هي ابنة الأمير ووزير الداخلية سعود الفيصل. تحمل الجنسية السعودية. ولدت عام 1985. تزوجت من المهندس الكويتي فهد العنزي. تعتبر الأميرة لانا النمن شخصية مؤثرة في المملكة العربية السعودية، حيث شاركت في عدد من المقابلات التلفزيونية، تحدثت عن والدها الراحل سعود. فيصل.

سيرة سعود الفيصل

تتضمن سيرة الأميرة لانا سعود الفيصل المعلومات التالية

الاسم الكامل الأميرة لانا بنت سعود بن فيصل آل سعود.

تاريخ الميلاد مواليد 1985 م.

العمر 37 سنة.

مكان الميلاد في المملكة العربية السعودية.

مكان الإقامة تعيش في المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد اعتناق الدين الإسلامي.

الوضع العائلي مرتبط.

اللغة الأم العربية.

من هو زوج الأميرة لانا سعود الفيصل

زوج الأميرة لانا الفيصل هو م. فهد بن عايد العنزي. يحمل الجنسية الكويتية. ولد عام 1982 م. عمره 39 سنة. فهد العنزي رجل أعمال كبير يمتلك العديد من الشركات والتجارة في المملكة العربية السعودية. تزوج من الأميرة لانا سعود الفيصل عام 2013. وتعارفا بسبب عملهما المشترك.

من هو والد الأميرة لانا سعود الفيصل

والد الأميرة لانا هو الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. توفي الأمير سعود في عام 2015. وكان وزير الداخلية الأطول خدمة في المملكة العربية السعودية. هو أحد أبناء الملك فيصل من زوجته عفت، حيث كان يملك عددًا من الإخوة والأخوات من والده. تزوج من الأميرة الجوهرة بنت فيصل، وأنجب منها الأميرة لانا سعود الفيصل.

من هي والدة الأميرة لانا سعود الفيصل

والدة الأمير لانا الفيصل هي الجوهرة بنت فيصل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود. تزوجت من الأمير سعود الفيصل، وأنجبت منها ستة أبناء بينهم الأميرة لانا سعود الفيصل. اشتهرت الجوهرة بالأعمال الخيرية وبناء المؤسسات الداعمة.

أشقاء الأميرة لانا سعود الفيصل

للأميرة لانا سعود الفيصل خمسة إخوة وأخوات وهم على النحو التالي

الأمير محمد بن سعود بن فيصل آل سعود.

الأمير خالد بن سعود بن فيصل آل سعود.

الأمير فهد بن سعود بن فيصل آل سعود.

الأميرة هيفاء بنت سعود بن فيصل آل سعود.

الأميرة ريم بنت سعود بن فيصل آل سعود.

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