من هي لورا عماد زوجة الفنان شريف منير وكم عدد زوجاته، أصيب الجمهور المصري ومحبي الفنان شريف منير بالذهول والصدمة بعد أن شنت زوجته لورا عماد هجومًا عليه وعلى ابنتيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى فساد وانهيار. عن علاقتهما الأسرية ، وبدأت الأسئلة تتصاعد حول أسباب الاعتداء.

من هي لورا زوجة شريف منير ويكيبيديا

اسمها لورا عماد من مواليد القاهرة عام 1972. دخلت عالم التمثيل من خلال البوابة الإعلانية لكنها لم تطول فيه حيث تقاعدت من المجال الفني بعد عدة أعمال بسيطة في العدد لكنها جيدة في الأداء. والمحتوى.

يشار إلى أن سبب توقفها عن العمل الفني كان زواجها من الفنان شريف منير ورغبتها في تكريس نفسها للحياة الأسرية وهو ما حدث بالفعل، خلال مسيرتها الفنية القصيرة قدمت العديد من الأعمال ، وكان أول ظهور لها على الشاشة مع الراحل أحمد زكي في فيلم البطل الذي أنتج عام 1997 ، وبعد ذلك تخرجت في الحصول على الأعمال الفنية ، وآخرها. ومنها كانت مشاركتها في فيلم If This was a Dream عام 2001 ثم توقفت لتكرس نفسها لحياتها الأسرية.

عودة زوجة شريف منير إلى التمثيل

منذ عام 2001 ، لم تظهر الفنانة المصرية لورا عماد ، زوجة شريف منير ، على الشاشة الفنية المصرية ، حيث استمر غيابها لمدة 20 عامًا ، لكنها عادت في قرار مفاجئ وصادم للجماهير أثارت عدة تساؤلات حولها. علاقتها بزوجها وعائلتها بشكل عام. عمرو محمود ياسين الذي يكتب سيناريو قصصه المنفصلة وإخراج عصام نجار.

وبحسب ما أعلنته لورا عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية على إنستجرام ، فإنها ستشارك في القصة: “وانسى روحي معك”. في الجزء الرابع من المسلسل نصيبي وقسمتك الذي يعرض على العديد من القنوات الفضائية المصرية والعربية. “اوه بالتوفيق.

سبب هجوم لورا عماد على زوجها وبناتها

تابع الجمهور المصري ، وخاصة محبي الفنان شريف منير ، بصدمة كبيرة ومفاجأة التصريحات التي نشرتها زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي واعتداءها الشديد على ابنتيها.

نشرت لورا زوجة الفنان شريف منير ، رسالة إلى ابنتيها فريدة وكاميليا ، عبر صفحتها على إنستجرام ، تقول فيها إنها ضحت بكل شيء من أجل استكمال الأمومة معهم على أكمل وجه ، لكنها واجهت. خيانة لهم بعد أن قرروا التخلي عنها واختيار عائلة شريف منير للبقاء في عهدتها -حسب تعبيرها-