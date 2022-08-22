من هي لورا عماد ويكيبيديا ، في ظل التسائلات حول التعرف عل الفنانة السابقة والمعتزلة للفن نتيجة دخولها قفص الزووجية ، وهي الفنانة لورا عماد والمعروفة بزوجة الفنان المصري منير شريف ، والتي أثارت ضجة اعلامية عبر منصات التواصل الإجتماعي نتيجة للتنديد والاعتداء على بناتهما من الفنان منير شريف ، مما دفع الكثير من الأشخاص المتابعين للفنان منير شريف بتساؤلات حول سبب توتر العلاقة بين لورا عماد و شريف منير ، وسبب القيام بذلك الفعل من الاعتداء على بناتها ، تابعوا معنا .

من هي لورا عماد – ويكيبيديا

لورا عماد فنانة مصرية متقاعدة، تبلغ من العمر نحو 50 عامًا، ولدت في 1 يناير 1972 في جمهورية مصر العربية. الجدير بالذكر أن أول عمل للفنانة لورا عماد هو مسلسل “سوق الطاعة” و “أرض الخوف” و “الرجل الآخر”.

سيرة لورا عماد

تتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالفنانة المصرية المتقاعدة لورا عماد في النقاط التالية

الاسم العربي لورا عماد.

الاسم الانكليزي لورا عماد.

الميلاد 1 يناير يناير 1972 م.

العمر 50 سنة.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

الجنسية مصر.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة شريف منير.

عدد الاولاد ابنتان.

الأبناء فريدة – كاميليا.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

اللهجة مصرية.

المهنة ممثلة سابقة.

من هو زوج لورا عماد

زوج لورا عماد هو الفنان المصري شريف منير، ويمكن الاطلاع على أهم المعلومات المتعلقة به من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي شريف منير.

الاسم بالانجليزي شريف منير.

اسم الأب احمد منير.

اسم الأم غير معروف.

مكان الميلاد محافظة المنصورة، الدقهلية.

تاريخ الميلاد 14 مايو 1959 م.

العمر 63 سنة.

محل الإقامة الحالي محافظة القاهرة.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

العقيدة الدينية الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين.

عدد الأبناء له أربعة أبناء (أسماء، فؤاد، فريدة، كاميليا).

المؤهلات العلمية بكالوريوس في التمثيل.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

المهنة والنشاط ممثل وفنان.

سنوات النشاط منذ 1983 م حتى الآن.

سبب اعتداء لورا عماد على بناتها

سبب اعتداء الفنانة المعتزلة لورا عماد على بناتها “فريدة – كاميليا” من زوجها الفنان شريف منير، هو اختيار الفتيات للعيش مع والدهن وهجرهن والدتهن. كالآتي

إنستغرام لورا عماد

الفنانة المعتزلة لورا عماد، زوجة الفنان المصري شريف منير، تمتلك حسابًا رسميًا موثقًا على منصة إنستجرام، من خلال ذلك الحساب، يتابعها أكثر من 44 ألف متابع من جميع أنحاء العالم، ويمكن الوصول إلى حساب لورا عماد. مباشرة لمتابعة “”.

من هي لورا عماد ويكيبيديا ، تعتبر لورا عماد الفنانة المصرية والمتقاعدة من الأعمال الفنية ، هي زوجة الفنان الذي عرفة بنجاحاته داخل الوسط الفني في الجمهورية العربية المصرية منير شريف ، وتعرفنا على سبب مهاجمة لورا عماد لبناتها ، و رابط حسابها الرسمي على منصة انستجرام.