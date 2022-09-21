من هي لينا الطهطاوي ويكيبيديا، لينا الطهطاوي هي واحدة من ابرز الشخصيات النسائية البارزة في مجال الاعلام المصري وحققت الشهرة العالمية بمختلف انحاء الدول العربية، وحققت الشهرة من خلال فعالياتها المتنوعة في مجالها الإعلامي المتنوع الثقافي والاجتماعي، ولهذا السبب اصبح اهتمام العديد من متابعين وسائل الاعلام في معرفة من هي لينا الطهطاوي ويكيبيديا.

لينا الطهطاوي ويكيبيديا

الإعلامية الشهيرة لينا الطهطاوي هي مذيعة تلفازية تعمل على تقديم البرامج الاذاعية بالأخبار المصرية العاجلة، ولدت لينا الطهطاوي في الجمهورية العربية المصرية في عام 1995 ميلادي، وكبرت وترعرعت في مصر العربية التحقت في جامعة الاعلام المتواجدة بمدينة القهرة وتم اجتيازها هذه المرحلة لغاية حصولها على الدرجات العليا في هذا المجال.

كم عمر لينا الطهطاوي

الإعلامية المشهورة لينا الطهطاوي هي واحدة من الشخصيات الإعلامية الكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تتداول الاخبار المصرية الحديثة، لذلك يهتم الكثير في معرفة كم تبلغ من العمر الإعلامية لينا الطهطاوي، كونها ولدت في عام 1995 ميلادي وتبلغ من عمرها السابع والعشرون، وتم نجاحها في مسيرتها العلمية والعملية وحققت الشهرة العالمية .

زوج لينا الطهطاوي

اهتم الملايين من المتابعين للإعلامية المشهورة لينا الطهطاوي في معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول حياتها الزوجية، ويهتمون في معرفة من هو زوج لينا الطهطاوي، لذا يكون زوجها الدكتور احمد بن اكبر رجال الاعمال في الجمهورية العربية المصرية رضا الجوهري.

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول الإعلامية لينا الطهطاوي كونها من الاعلاميات الأكثر شهرة في الجمهورية العربية المصرية، ولهذا السبب اصبح اهتمام الملايين من المتابع ينها على مواقع التواصل الاجتماعي حول من هي لينا الطهطاوي ويكيبيديا.