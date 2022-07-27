من هي لينا العجاجي هتان السيرة الذاتية

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من هي لينا العجاجي هتان – ويكيبيديا

لينا ابنة عبد الله العجاجي الشاعر الراحل سعودي الجنسية، وزوجة المدير السابق لمكتب الحرس الوطني بالعاصمة الأمريكية الأمير المعتز بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. والشعر العربي الحر وشعر التنشيط العربي المقفى والموزع، والذي تعاون معه عدد كبير من المطربين العرب، ومن أبرزهم (عبد المجيد عبد الله – طلال مداح – عبد الله الرويشد – نوال الكويتي).

سبب وفاة لينا العجاجي

أُعلن نبأ وفاة لينا العجاجي رسميًا في 21 آذار / مارس 2022 م، دون التطرق إلى الأسباب الرئيسية للوفاة. في ذلك الوقت نعت الأوساط الفنية والإعلامية على وفاتها. وقدم عدد كبير من مشاهير المطربين العرب واجب العزاء في الفقيد وخاصة من تعاون بكلماتها مثل الفنانة السورية أصالة نصري والكويتية نوال الكويتية والموسيقي محمد سلامة ونظيره رابح صقر الذي تمنى لها الرحمة والعطاء. الصبر والسلوان على أهلها.

سيرة لينا العجاجي عن هتان

ومن المعروف أن الشاعرة لينا العجاجي كانت من كتاب المملكة المعاصرين قبل وفاتها المفاجئة. هناك داخل ولاية فرجينيا حتى وفاة زوجها الذي ورثته في آيات قالت في البداية

وهذان الاثنان لديهما من زوجها ثلاثة أبناء الأميرة عاهد وعذبة والأمير شقران. عادت لينا العجاجي إلى الرياض بعد وفاة زوجها، واستقرت هناك حتى وفاتها.

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