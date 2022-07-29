من هي مارتا حامد السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي مارتا حامد السيرة الذاتية ، وتعد مارتا حامد أحد الاشخاص الذين عاد ذكر اسمهم خلال الأوقات الاخيرة بعد إعلان تعرضها للإيذاء من قبل زوجها السابق فائق حسن ، تابعوا معنا .

من هي مارتا حامد – ويكيبيديا

مارتا حامد سيدة أعمال أمريكية وعارضة أزياء من أصل عراقي، لكنها ولدت في دولة الكويت. بدأت بالظهور كعارضة أزياء منذ بداية الألفية الثالثة، وشهدت مسيرتها الفنية غيابا طويلا لسنوات، لكنها عادت بقوة، وعن سبب الغياب، قالت حامد إنه كان عليها أن تنشغل ببعض العمل الخاص. ولها عمل خاص في الإمارات والولايات المتحدة، لذا تقضي وقتها في التنقل بين دبي ونيويورك، كما تلاحظ أنها تلقت العديد من العروض التمثيلية، لكنها تنتظر اختيار ما يناسبها ويمثلها، على حد تعبيرها.

ولدت مارتا حامد

لم يُعرف بالضبط تاريخ ميلاد مارتا حامد، لكن يُقدر أنها في العقد الرابع من عمرها، وعادة ما تُصنف ضمن محاسن عارضات الأزياء، كما يقارنها كثيرون بالممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي. خلال جمالها الشخصي، تتعاون أيضًا مع العديد من التجارية العالمية للأزياء ومستحضرات التجميل للترويج لها عبر حساباتها الرسمية، مستفيدة من شهرتها والعدد الكبير من المتابعين لها.

أبناء مارتا حامد

كانت مارتا حامد متزوجة من رجل الأعمال والشاعر فائق حسن الذي عرفها وارتبط بها منذ عام 2010 بعد لقاء عمل مهد الطريق لنجاح علاقتهما. أما الفتاة فهي “جنى” وهي في السابعة من عمرها. انفصل الزوجان بعد سبع سنوات من الخطوبة دون معالجة الأسباب. وزعمت مارتا أنها أقامت علاقة جيدة مع فائق حسن بعد الانفصال، لدرجة أنها كانت أول من هنأ الزواج بعد ارتباطه بالسورية أصالة نصري.

أزمة مارتا حامد مع فائق حسن وأصالة

تدهورت العلاقة بين مارتا حمدان وزوجها السابق خلال الساعات الماضية. أحدثت الأخيرة ضجة إعلامية بعد اتهامها لفايق حسن وزوجته أصالة نصري باقتحام منزلها والعبث بأمورها الخاصة، رغم تصريحها السابق بأن العلاقة بينهما كانت جيدة وإنكارها للأخبار عن مشاكل شخصية بينهما. هي وأصالة. بعد ارتباطها بزوجها السابق، مشيرة إلى أن الأخيرين استغلوا غيابها وسفرها للخارج لاقتحام منزلها دون إذن، ثم ألقوا أغراضها بالخارج.

حساب مارتا حامد على انستجرام

عند زيارة الحساب الرسمي لمارتا حمدان على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام اتضح لنا انها شخص مهووس بعالم الجمال والموضة، فضلا عن شغفها بالسفر وزيارة الاماكن السياحية الجميلة التي فيها صورة مميزة. تعقد الجلسات. شخصية ومهنية، وبعض المواد الإعلانية للعلامات التجارية، سواء في الموضة أو مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ويمكنك زيارة Marta Instagram للبقاء على اطلاع على حداثته مباشرة. ”

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