من هي ماريا زولاي السيرة الذاتية ، قد اثار اهتمام الكثير من الأفراد حول التعرف على عارضة الأزياء ماريا زولاي ، والتي تعد زوجة أحد أكبر الاعبين في مجال كرة القدم في العالم ، وعرفت عارضة الازياء ماريا زولاي نتيجة مشاركتها في ملاعب كرة القدم وتشجيعها لزوجها في الصفوف الأولى من الجمهور ، وتحدت عارضة الازياء العرق واللون والدين تلترتبط به قصة حب رائعة ، تابعوا معنا .

من هي ماريا زولاي – ويكيبيديا

ماريا زولاي، واسمها الكامل ماريا زولاي سالوس، هي عارضة أزياء بوليفية، ولدت في روبور، بوليفيا. شهرة ماريا من خلال عملها في مجال عروض الأزياء، لكن ما فتح لها أبوابًا أوسع هو زواجها من لاعب كرة القدم الشهير بول بوجبا في عام 2022.

سيرة ماريا زولاي

في ضوء ما سبق ذكره عن الشابة ماريا زولاي نستعرض أهم المعلومات عن ماريا زولاي من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل ماريا زولاي سالوس.

الاسم المستعار زولاي بوجبا.

اسم الأب ريكاردو سالوس.

اسم الأم كارلا أنتيلو.

تاريخ الميلاد ولدت سنة 1994 م.

العمر 28 سنة.

مكان الميلاد روبور، بوليفيا.

الطول يبلغ طولها 1.73 مترًا (5 أقدام و 7 بوصات).

الوزن 56 كجم.

المؤهل تخرج في إدارة الأعمال.

ألما ماتر جامعة بوليفيا.

اللغة الأم الفرنسية.

اللغات الثانوية يجيد اللغة الإنجليزية.

الجنسية بوليفي – فرنسي.

الدين والمعتقد غير معروف.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج بول لابيل بوجبا.

الأبناء طفل واحد.

المهنة عارضة أزياء.

ديانة ماريا زولاي

لم تتحدث ماريا زولاي في أي من لقاءاتها عن دينها، وتركت الجمهور في حيرة من أمرها للتساؤل عما إذا كانت قد اعتنقت الإسلام كزوج لها، خاصة مع ظهورها المتكرر في بعض المناسبات الخاصة بالإسلام وهي ترتدي الحجاب الذي بقيت عليه. الدين السابق الجدير بالذكر أن اللاعب بوجبا يعتنق الإسلام ويهتم بممارسة التعاليم الإسلامية.

من هو زوج ماريا زولاي

زوج ماريا زولاي هو لاعب كرة القدم الفرنسي بول لابيل بوجبا، المعروف في المجتمع الرياضي باسم بوجبا. ولد بول في مدينة أجني سور بفرنسا في الخامس عشر من آذار (مارس) 1993 م ويبلغ من العمر حوالي 29 سنة. بدأ اللعب في فئة الناشئين في نهاية التسعينيات، وأثبت بوجبا جدارته وانتقل للفرق المحترفة، ويلعب حاليًا في خط الوسط لنادي يوفنتوس الإيطالي.

بول بوجبا وزوجته

بدأت قصة الحب بين بول بوجبا وزوجته بعد أن تعرف على هتافها له في الملاعب عام 2017، حيث كانت ماريا مهتمة جدًا بحضور المباريات، وكثرت الشائعات حول علاقة زولاي بزوجها حتى تم الإعلان عن أن جمعتهم علاقة الصداقة والمواعدة معًا، وفي عام 2022 تم ربط الشريكين رسميًا، ومن الجدير بالذكر أن بوجبا وزوجته ماريا رزقا بطفلهما الأول كيان.

ماريا زولاي سالوس إنستغرام

ماريا لديها حساب على موقع انستجرام تشارك فيه الكثير من صورها الخاصة، وغيرها من الصور التي تجمعها مع زوجها وأصدقائها. لمشاهدة أحدث أعمالها وجديدها في عالم الموضة اضغط على الرابط “”.

من هي ماريا زولاي السيرة الذاتية ، والتي عرفت بعارضة الأزياء المشهورة بين قاعدة جماهرية كبيرة ، وما دفع الكثير من متابعيها بالتسائل حول زواجها من اللاعب في كرة القدم الشهير بول بوجبا لذلك العام ، وترفنا على حسابات ماريا زولاي عبر منصات التواصل الاجتماعي .