من هي مايا البكري ويكيبيديا السيرة الذاتية ، مصممة الازياء مايا البكري الصربية التى اصبحت حديث الجميع على الانترنت زادت عمليات البحت على حساب مايا البكري انستقرام لكي يتصفح الجميع محتواها و ما تقوم بنشره علي حسابه الرسمي ، مايا البكري تعتنق الديانة الاسلامية و ترجع اصول المصممة الازياء مايا الي السورية .

من هي مايا البكري

مايا البكري مصممة أزياء صربية من أصل سوري، وهي زوجة الممثل السوري سامر إسماعيل. بالنسبة لآخر عبر حساباته الشخصية، لديهم طفلان، رايان وروي.

السيرة الذاتية مايا البكري

لم يتوفر الكثير من المعلومات عن مايا البكري، وسنذكر أبرز البيانات التي تم الحصول عليها

الاسم :مايا البكري.

مكان الميلاد : صربيا.

الجنسية : الجنسية السورية.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج :سامر اسماعيل.

اسم الأبناء: رايان وروي.

اللغة: العربية.

لغة : الإنجليزية.

المهنة : مصمم أزياء.

زوج مايا البكري ويكيبيديا

زوج مايا البكري هو الفنان السوري سامر إسماعيل. ولد في مدينة حمص. ولد في عائلة فنية راسخة، حيث والده هو الفنان التشكيلي جمال إسماعيل. تزوجا في عام 2017 بعد عامين من التعارف، حيث التقيا في صربيا عام 2015، وأسفر هذا الزواج عن ولدين هما روي وريان.

السيرة الذاتية سامر اسماعيل

السيرة الذاتية لزوج مايا البكري سامر اسماعيل نسردها لكم في نقاط متتالية :

الاسم :سامر جمال إسماعيل.

الكنية :سامر اسماعيل.

تاريخ الميلاد :8 يوليو 1985 م.

العمر :37 سنة.

مكان الميلاد :حمص، سوريا.

الجنسية : الجنسية السورية.

الدين :اعتناق الدين الإسلامي.

المهنة: ممثل.

اسم الزوجة: مايا بكري.

عدد الاطفال: روي وريان

المؤهلات: التمثيل والتوجيه.

علما الأم المعهد العالي للفنون المسرحية / دمشق.

اللغة:العربية.

اللغة :الثانوية اللهجة السورية والإنجليزية.

سنوات العمل :بدأ في 2002 حتى الآن.

اسماء ابناء مايا البكري

أنجبت مصممة الأزياء السورية مايا البكري طفلين من زوجها الممثل سامر إسماعيل السورية :ي

ريان سامر اسماعيل.

روي سامر اسماعيل.

مايا البكري المشهرة العربية في الوسط الفني التي اصبحت محط انظار الكثير عبر مواقع ومنصات الانترنت وتعمل كمصممة ازياء في صربيا و هي ترجع في الاصل الي السورية ، مايا الببكري عمرها لم يتم تحدده بشكل دقيق وهي من في الثلاثينات من عمرها و تزوج من الممثل سامر سوري الجنسية وعمره 37 سنة و تحمل ديانة مايا البكري الاسلامية وكذلك زوجها .