من هي مايا صبحي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي مايا صبحي السيرة الذاتية ، صاحبة القصة الفريدة من نوعها، إحدى الشخصيات العربية التي كان لها ظهور واسع في السنوات السابقة ، والذي دفع الى التسائل عنها هو قيامها بلقاء تلفزيوني تحدث بأمور غاية الأهمية ، سنتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق من هي مايا صبحي السيرة الذاتية ، تابعوا معنا .

من هي مايا صبحي – ويكيبيديا

مايا صبحي باحثة مصرية وفيزيائية وخبيرة في الماسونية. ولدت ونشأت وترعرعت في جمهورية مصر العربية. من المحتمل أن تكون في الخمسينيات من عمرها. درست مايا المدرسة الإعدادية والثانوية في دولة الكويت. ثم عادت إلى جمهورية مصر العربية لدراسة قسم الهندسة الكهربائية بجامعة عين شمس، وكانت مايا من الفتيات اللواتي تفوقن في دراستها، وهي أيضًا موهوبة جدًا في مجال الرسم، ولديها أخلاق عالية فوقها. أي شبهات، وهذه شهادة إحدى صديقاتها

سيرة مايا صبحي

مايا صبحي عالمة فيزياء لاقت قبولاً واسعاً لدى كثير من الناس في السنوات السابقة، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل مايا صبحي.

تاريخ الميلاد في الستينيات من القرن الماضي.

العمر يعتقد أنها في الخمسينيات من عمرها.

مكان الميلاد ولدت في جمهورية مصر العربية.

الاقامة جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

المؤهلات حاصلة على بكالوريوس ودكتوراه في الهندسة الكهربائية.

الجامعة التي درس فيها جامعة عين شمس / جمهورية مصر العربية.

المهنة باحث وفيزيائي.

دين الاسلام.

الحالة العسكرية أعزب.

كم عمر مايا صبحي

يعتقد أن الدكتورة مايا صبحي في الخمسينيات من عمرها. ولدت في جمهورية مصر العربية في ستينيات القرن الماضي. عاشت مايا مع أسرتها المصرية ولديها أخ واحد فقط. سافرت إلى الكويت لدراسة الإعدادية والثانوية في مدرسة حولي المتوسطة والثانوية في مدرسة حولي. كانت توليدو مقيمة في ذلك الوقت مع زملائها في منطقة حولي بالكويت، وبعد إنهاء دراستها الثانوية عادت إلى مسقط رأسها لدراسة الهندسة، قسم الكهرباء، والحصول على الدكتوراه في هذا المجال.

ما هي ديانة مايا صبحي

مايا صبحي تؤمن بالديانة الإسلامية وعقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا ما أكدته مقابلاتها الأخيرة على قناة النهار، حيث كانت مايا تستشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة. ورغم أنها لم تلبس الحجاب إلا أنها كانت محتشمة، وهذا ينفي الإشاعات التي تردد أنها تحمل ديناً غير الإسلام، حيث قال البعض إنها لا دين لها، وقال الآخر إن دينها مسيحي.

ما قصة مايا صبحي

مايا صحبي هي واحدة من النساء المتخصصات في مجال الفيزياء وباحثة مهتمة بالماسونية الغربية. أما قصة مايا صبحي، فقد بدأت عندما خرجت في مقابلة تلفزيونية على قناة النهار، حيث تحدثت خلال اللقاء عن الماسونية، وقالت إن هدف هذه المنظمة هو القضاء على العالم، حيث أعلنت أن لهرم خوفو قدسية خاصة للماسونيين، وتحدثت أيضًا عن وجود عائلات تحاول السيطرة على العالم من خلال السيطرة على عقول البشر من خلال الرقائق الإلكترونية وغيرها من الأشياء التي توقعتها مايا، وأكد البعض أنها حدثت في الوقت الحاضر، وكان ظهورها عبر هذه القناة هو الأخير من الناحية الإعلامية، ثم اختفى نهائيا.

دكتورة مايا صبحي اين اختفيت

اختفت مايا صبحي من الإعلام دون معرفة أي تفاصيل عن اختفائها، ورغم ذلك لم تسلم مايا من الشائعات، حيث قال البعض إن الماسونية كانت لها علاقة كبيرة باختفائها، لكن هذا الأمر مستبعد كما يقترح المقربون منها.، والبعض أكد أنها بصحة جيدة، وأن اختفائها كان للأمور الشخصية فقط، اختارت أن تختفي بأمرها للابتعاد عن الأضواء والتفرغ لأسرتها بعد انتشار خبر أنها متزوجة وأن لديها ابنة تبلغ من العمر 25 عامًا، لكن هذا الخبر غير صحيح وفقًا لشهادة المقربين منها الذين أكدوا أن مايا لم تتزوج لحظة اختفائها.

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