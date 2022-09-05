من هي مروة القيسي ويكيبيديا السيرة لذاتية ،تعتبر من أكثر الوجوه المشهورة على السوشيال ميديا في دولة العراق وذلك خلال تقديمها لفنون الرقص وظهورهاً بعدد من البرامج التلفزيونية ،والتي صرحت خلالها بآراء أثارت الدهشة والجدل عن عالم التواصل الاجتماعي كما أنها قدمت عدد من الاعمال الفنية والمسرحيات العراقية التي لاقت نجاح كبير وسريع في قلوب المتابعين.

مروة القيسي ويكيبيديا

تعد النجمة العراقية مروة القيسي من أبرز الوجوه الفنية التي قدمتها الساحة الفنية العراقية كما أنها من مواليد شهر أغسطس لعام 1989م وحصلت على الدرجة العلمية والتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ،كما وتمتلك الفنانة قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين والمتابعين لها على كافة حساباتها الشخصية وظهرت مؤخراً خلال العمل الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي 2021م مسلسل “المفتاح”.

سبب انتحار مروة القيسي

انتشر في صباح اليوم الاثنين الموافق ال5 من شهر سبتمبر لعام 2022م خبر يفيد انتحار الفنانة العراقية مروة القيسي نجمة التيك توك والانستغرام ،الأمر الذي أحدث موجة من التفاعل والحزن في الشارع العراقي لمعرفة تفاصيل الحادثة والدوافع ،كما أكدت بعض المصادر أن الفنانة مروة تعرضت الى عدة ضغوط نفسية في الفترة الماضية واضطرابات نفسية سيئة لأسباب غير معروفة الى هذه اللحظة.

انستقرام الفنانة مروة القيسي

كما ذكرنا سابقاً عن الشهرة الواسعة التي تمتلكها الفنانة مروة القيسي على حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا مثل الانستغرام والذي يبلغ عدد 50 ألف نتابع ومتابعة من كافة أنحاء العالم ،بالإضافة الى مشاركتها لكافة المناسبات والاحتفالات التي تشهدها ومشاركتها مع المتابعين كذلك تحرص على إبقاء الأمور الشخصية والعائلية خاصة ولم تعلنها على التواصل الاجتماعي.

من هي مروة القيسي ويكيبيديا السيرة الذاتية كما بدأت النجمة حياتها العملية في سن مبكر خلال ظهورها بعدد من المشاهد في الأعمال الفنية في دولة العراق مما صنعت لها اسماً كبيراً بين نجوم الفن العربي وتعاقد المنتجين معها بنسب كبيرة بسبب موهبتها اللائقة.