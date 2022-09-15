من هي مروة محمد ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعتبر مروة محمد من أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في الساحة الفنية حيث أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية التي لاقت على إهتمام واسع وكبير، حيث كونت قاعدة جماهيرية كبيرة خلال فترة قصيرة، استطاعت مروة محمد أن تثبت نفسها في مجال الفن، مما جعل الكثير يهتم بالتعرف على مروة محمد بالتفصيل.

الفنانة مروة محمد ويكيبيديا

تعتبر مروة محمد من أبرز الشخصيات السعودية المشهورة في مجال الفن، وتعد من مواليد 1987، وتبلغ من العمر 35 سنة، التحقت مروة محمد في كلية الإعلام، وتخرجت منها بمعدل امتياز، حيث بدأت مشورها العملي بتقديم العديد من البرامج الهادفة عبر القنوات الإماراتية ثم انتقلت بعد ذلك للعمل في مجال التمثيل وكان أول دور لها في هذا المجال في مشاركتها في مسلسل عمشة بنت عماش، والذي لاق هذا المسلسل على نجاح وصدى واسع وكان سبب في شهرتها الفنية.

مروة محمد السيرة الذاتية

مروة محمد فنانة سعودية الأصل تقيم في الإمارات عملت مقدمة برامج، حققت على قاعدة كبيرة من المتابعين عبر منصات التواصل الإجتماعي، ومن أبرز المعلومات حول السيرة الذاتية مروة محمد:

الاسم الحقيقي: ميرفت محمد المطيري.

اسم الشهرة: مروة محمد.

مكان الميلاد: إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ الميلاد: 1987 م.

العمر: تبلغ من العمر 35 عامًا.

الجنسية: السعودية.

المواطنة: المملكة العربية السعودية.

الديانة الاعتقاد: الدين الإسلامي.

التحصيل التعليمي: شهادة البكالوريوس من كلية الإعلام.

المهنة والنشاط: فنانة وممثلة ومُقدمة برامج تلفزيونية.

أبرز الأعمال: برنامج سيدتي، مسلسل لعبة الشيطان.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

عدد الأولاد: لديها ابن واحد.

أبرز أعمال مروة محمد

شاركت الفنانة مروة محمد العديد من الأعمال الفنية في مجال التمثيل المسلسلات الدرامية، والتي حققت من خلالها على شهرة واسعة وكبيرة، ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها الفنانة مروة محمد:

عمشة بنت عماش

خوات موسى

الشبح

خيوط ملونة

امرأة تبحث عن المغفرة

دكتوراه في الحب

ضرب الرمل

تعد مروة محمد من مواليد دبي تبلغ من العمر 35 عام، عملت في مجال الإعلام والتمثيل، وقدمت العديد من الإنجازات، حيث تزوجت مروة محمد من حسن عسيري ولكن لم تستمر معه وتم الإعلان عن طلاقها منه.