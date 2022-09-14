من هي مروة محمد ويكيبيديا، مروة محمد من ابرز واهم الشخصيات اللامعة والبارزة في المملكة العربية السعودية والذي حققت شهرة ونجاح واسع حول العالم بعد تقديمها الكثير من الاعمال المختلفة والسينمائية طوال مسيرتها الفنية واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة على نطاق كبيرة حول العالم حول العالم من خلال اعمالها الفنية المميزة والبارزة كما قدمت الكثير من البرامج التلفزيونية المختلفة منذ سنة 2004م الى يومنا هذا .

مروة محمد ويكيبيديا

مروة محمد فنانة وممثلة ومقدمة إعلامية مشهورة من الجنسية السعودية. اسمها الحقيقي ميرفت محمد المطيري. ولدت في دبي في الإمارات العربية المتحدة في 11 سبتمبر 1987 م من أب سعودي وأم سورية. تبلغ من العمر 35 عامًا وتعتنق الدين الإسلامي. في البداية، قضت معظم حياتها متنقلة بين الرياض وجدة ودبي، وأكملت مسيرتها التعليمية وتخرجت من كلية الإعلام، وتقيم في الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة. م لها دور صغير في مسلسل عمشة بنت عماش. ثم حدثت هذه الإجراءات.

سيرة مروة محمد الذاتية

فيما يلي نستعرض أهم وأبرز المعلومات الشخصية عن الفنانة ومقدمة البرامج السعودية مروة محمد

الاسم الحقيقي ميرفت محمد المطيري.

الاسم الانكليزي ميرفت محمد المطيري.

الاسم المستعار مروة محمد.

اسم الأب محمد المطيري.

اسم الأم غير معروفة ولكنها سورية الأصل.

مكان الميلاد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ الميلاد 11 سبتمبر 1987 م.

العمر عمرها 35 سنة.

الجنسية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

أين تعيش تعيش بين دبي والرياض وجدة.

عقيدة الدين الدين الاسلامي.

التحصيل العلمي درجة البكالوريوس من كلية الإعلام.

المهنة والنشاط فنانة وممثلة ومقدمة برامج.

سنوات النشاط منذ 2004 م وحتى الآن.

أبرز الأعمال برنامج “سيدتي”، سلسلة “لعبة الشيطان”.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف “من خارج الوسط الفني”.

عدد الأبناء لديها ولد واحد.

اللغة الأم العربية “اللهجة السعودية”.

أعمال الفنانة مروة محمد

شاركت مروة محمد في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، بالإضافة إلى تقديمها لعدد من البرامج التلفزيونية منذ عام 2004 م وحتى الآن، ومن أبرز تلك الأعمال

برنامج نسايم طرب عام 2004 م.

برنامج 905 ألو 2014.

برنامج سيدتي 2016.

مسلسل عمشة بنت عماش 2007 م.

مسلسل السكانات في قلوبنا 2009 م.

مسلسل طاش ما طاش 2010 م.

سلسلة سيدات يبحثن عن الاستغفار 2012 م.

مسلسل لا دموع حزن 2013 م.

مسلسل دكتوراه في الحب 2016.

مسلسل ضرب الرمال في 2022.

تلعب نساء كيد في عام 2011.

فيلم Nostalgic 2006.

فيلم Echo 2013.

مروة محمد انستغرام

تتمتع الفنانة والمقدمة السعودية مروة محمد بقاعدة جماهيرية كبيرة على منصة إنستجرام، ويتابعها أكثر من مليون متابع على حسابها الرسمي بالمنصة، وتشارك العديد من صورها مع ألمع نجوم الوطن العربي وبعضهم. صور مميزة برؤيتها الرائعة، ويمكن متابعة حساب الفنانة السعودية مروى محمد عبر انستجرام مباشرة من خلال الدخول على رابط الموقع على الانترنت “”.

تعتبر الفنانة السعودية المشهورة مروة محمد من ابرز الفنانين في المملكة العربية السعودية والتي ازادت شهرتها حول العالم من خلال الاعمال المسرحية والسينمائية المختلفة التي شاركت بها وتبلغ من العمر حوالي 35 سنة واسمها الحقيقي ميرفت محمد المطيري ومعتنقة الدين الاسلامي.