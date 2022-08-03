من هي مريم العقيل السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق من هي مريم العقيل السيرة الذاتية، عرفت منذ بداية حياتها المهنية بنشاطها الكبير في المناصب العديدة التي شغلتها ، ويرجع ذلك الى المشوار الكبير الذي حصلت به على لخبرة الواسعة في المجالات المختلفة من الاقتصاد والادارة مما دفع ذلك الى ترقيتها إلى منصب وزيرة ، تابعوا معنا .

من هي مريم العقيل – ويكيبيديا

مريم العقيل وزيرة للجنسية الكويتية، عُينت في منصب رئاسة ديوان الخدمة المدنية منذ مايو 2022 م. في 1 نوفمبر 1968، درست في جامعة الكويت، حتى حصلت على درجة البكالوريوس في المحاسبة، ثم باشرت عملها المهني منذ تعيينها عام 1990 في منصب محاسب في إدارة الشؤون المالية بوزارة التعليم العالي، ليتم تصنيفهم في عدة مناصب لاحقًا.

سيرة مريم العقيل

وتمثلت سيرة الوزيرة الكويتية مريم العقيل بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل مريم عقيل السيد هاشم العقيل.

تاريخ الميلاد 1 يناير 1968 م.

مكان الميلاد العاصمة الكويت دولة الكويت.

العمر الحالي 45 سنة.

الجنسية تحمل الجنسية الكويتية.

الاقامة مدينة الكويت.

الديانة مسلم.

المؤهلات العلمية بكالوريوس محاسبة.

ألما ماتر جامعة الكويت.

اللغة الأم العربية.

الوظيفة وزير دولة، موظف مدني.

الحزب غير حزبي (مستقل).

سبب استقالة مريم العقيل

تقدمت الوزيرة مريم العقيل بطلب استقالة من منصبها كرئيسة لديوان الخدمة المدنية في الكويت، بسبب الحملة الكبيرة التي شنها عليها الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بتعكير صفو مصالح المواطنين، وانها لا تملك القدرة على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين كما طالب. المعترضون على تنفيذ المرسوم * 2017 بتوظيف أبناء الكويتيات وتعديل مزاياهم المالية والوظيفية. ونشرت صحيفة “القبس” الكويتية أن سبب استقالة العقيل قد يكون شخصياً، وأكدت من مصادرها أن استقالتها ستتم الموافقة عليها خلال أسبوع.

مواقف مريم العقيل

شغلت الوزيرة مريم العقيل عدة مناصب خلال مسيرتها المهنية التي بدأت منذ أول منصب لها عام 1990 م وما زالت مستمرة حتى الآن. وأبرز المناصب التي شغلتها

محاسب في دائرة الشؤون المالية تابعة لوزارة التعليم العالي خلال العام 2009 م.

المحاسبة في قسم الشؤون المالية جامعة الكويت خلال العام 1995 م.

المراقب المالي في وزارة المالية الكويتية.

مدير ديوان الرقابة المالية للجهات التابعة بوزارة المالية خلال الفترة ما بين 2007 و 2008.

نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الكويت منذ سبتمبر 2015.

المدير العام الإدارة العامة للإحصاء.

وزير التنمية والتخطيط في الفترة الممتدة حتى ديسمبر 2022.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية منذ ديسمبر 2022.

وزير المالية بالوكالة حتى نهاية فبراير 2022.

رئيس ديوان الخدمة المدنية من مايو 2022 حتى استقالتها في أغسطس 2022.

عضويات مريم العقيل

مُنحت مريم العقيل عضويات مختلفة في مجالس إدارة عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الرقابة المالية والإدارة العامة للإحصاء ووزارة المالية. كما كان لها العديد من المشاركات في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المنتديات، وعلى وجه الخصوص مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الفترة من 2007 إلى 2012.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي مريم العقيل السيرة الذاتية ،و عضويات مريم العقيل ، و مواقف مريم العقيل ، و سبب استقالة مريم العقيل ،