من هي معنفة جدة وما هي قصتها ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بالقصة معنفة جدة وما هي قصتها ، حيث ان القصة تحول حول تعرض جدة للضرب مما دفع الى حدوث ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و المطالبة بالقبض على المجرم واعتقاله ، كونها من الجرائم البشعة داخل المملكة العربية العودية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات حول القضية التي وحدت قلوب المتعاطفين مع هذه المرأة المظلومة .

من هو المسيء للجدة – ويكيبيديا

المعتدي على جدة منى الشريف امرأة سعودية، يُقدر أنها في الأربعينيات من عمرها، ولدت وتقيم في جدة، وأم لثمانية أطفال. في المملكة العربية السعودية، بعد التفاعل الكبير من المواطنين السعوديين مع تفاصيل قصتها، والتي يتردد صداها معها.

قصة جدة غاضبة

تم الكشف عن قصة أحد المعتدين في جدة منذ أواخر أبريل، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بعد الكشف عن جريمة زوجها الذي ضربها بآلة حادة حتى الموت. تم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى. تلقت الجهات الأمنية في جدة بلاغاً من إدارة المستشفى الذي تعاملت معه بشأن تعرض سيدة سعودية لجريمة شنعاء كادت أن تقتلها، وبدورها أحالت تلك الجهات الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق في الأمر. ظروف القضية. لأنهم تدخلوا لإنقاذها.

جدة حزينة فقدت بصرها

تفاجأ الطاقم الطبي المسعف الذي كان معنيًا بتقديم الرعاية للضحية “منى الشريف” بأنها جاءت إلى المستشفى وعينيها مغمضتين، وكذا آثار التعذيب والعنف في عدة مناطق من جسدها. وتم التأكيد على أن الجاني حاول صدهم ومنعهم من مساعدتها، وخضعت الأخيرة لعملية جراحية استمرت قرابة 9 ساعات، فقدت منى إحدى عينيها وأصبحت الآن ترى القليل في الأخرى، بالإضافة إلى كسور في الجمجمة. ومناطق أخرى. جدير بالذكر أن الأخيرة تعرضت للعنف منذ سنوات، لكنها التزمت الصمت حيال إصابتها حفاظًا على أطفالها من جشع والدهم.

سالم الصمداني زوج منى الشريف

وأكدت مصادر مطلعة أن زوج منى الشريف المواطن السعودي سالم الصمداني يبلغ من العمر 33 عاما. ولد في جدة عام 1989 م ويقيم فيها. ارتبط بها عندما كانت صغيرة، واستغل ضعفها وشدة تعلقها بأبنائها، واستمر في تعذيبها لمدة 15 عامًا وهي صامتة لحماية أطفالها الذين يختلف عددهم، وهو أمر غير صحيح. من المحتمل أنهم يبلغون من العمر ثمانية.

الجدة الأم المعنفة

صدمت والدة منى الشريف من رعب إصابتها في ابنتها التي أصبحت حديث الشارع السعودي قرابة 3 أشهر، بعد فحص مدى الضرر الذي تعرضت له ابنتها، وتهديدها بالانتقام من زوجها، وأن تقتل نفسها إذا تخلت ابنتها عن حقها الذي توقف بعد تلقي شكوى. من والدة الخائن وبدورها أشارت الأخيرة إلى رفضها لأي عذر أو مبرر قد تلجأ إليه أسرته، كادعاء أنه مسحور أو يعاني من مرض نفسي، مشيرة إلى أنها لم تستبعد إساءة معاملته. من شيء ما، لكن ما تعرضت له منى لا مثيل له في حياتها الطبيعية، مؤكدة أنها استغلت ضعف ابنتها أمام أطفالها الثمانية.

جدة تويتر

أصبحت قصة جدة المنكوبة محل اهتمام الرأي العام منذ انكشاف تفاصيلها، وقام رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتداول الهاشتاغ تحت العنوان، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن فقدانها بصرها في عينها اليمنى. أتلف الآخر. وتعاطف أتباع الهاشتاغ مع الضحية وطالبوا بمحاسبة الجاني على جريمته النكراء. وما تم تداوله بشأن القضية، تمكنت المحامية المتطوعة نسرين الغامدي من الحصول على 3 أحكام لفسخ عقد الزواج وتخصيص منى للنفقة وحضانة أولادها.

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