من هي موضي الشمراني الحقيقية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون موضي الشمراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول موضي الشمراني الحقيقية ، والتي تعد من المطربات التي تميزت بالشهرة داخل المملكة العربية السعودية ، وتتمتع موضي الشمراني بقاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الخليج العربي، وقد اشتهرت بغنائها في الأفراح والحفلات ، تابعوا معنا .

من هو الحقيقي مودي الشمراني

موضي الشمراني مطربة سعودية شهيرة، بدأت نشاطها الفني كمنسق حفلات الزفاف في مسقط رأسها جدة، ثم انتقلت إلى عالم الغناء والغناء لكبار الفنانين الخليجيين، حتى أتيحت لها الفرصة لغناء الأغاني. أعدت كلماتها لها شخصيًا، وتعاونت خلالها مع الشعراء المتميزين والملحنين الكبار، ومن أبرز أعمالها تعرضت أغنية “حن الغريب” للتنمر، لكنها تغلبت على المحنة بالصمود واللامبالاة لمحاولة قتلها. النجاح الذي زاد شهرتها أكثر فأكثر.

سيرة موضي الشمراني

ساهمت الفنانة مودي الشمراني في نشر لون الغناء الشعبي السعودي الذي أخرجته إدارة الحفلات والأفراح إلى نطاق أوسا من خلال مشاركتها في فعاليات محلية وعربية رغم انتقاداتها. فيما يلي بيانات الهوية الشخصية لمودي الشمراني

الاسم والنسبة موضي الشمراني – باللغة الإنجليزية “موضي الشمراني”.

اسم الأب محمد الشمراني.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد مواليد الشمراني سنة 1972 م.

مكان الميلاد جدة.

مكان الاقامة جدة.

العمر 49-50 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

العقيدة الدينية الإسلام.

الطائفة غير معروف.

الحالة العائلية متزوج.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة أهل جدة.

لغات أخرى لا يوجد.

المهنة مطرب شعبي.

كم عمر مودي الشمراني

موضي الشمراني 49-50 سنة. ولدت في مدينة جدة في غرب المملكة خلال عام 1972 م، ولا يزال تاريخ ميلادها غامضًا عن تفاصيل سيرتها الذاتية، لذلك لم يتم التعرف على علامتها الفلكية، ومن المعروف أن س. – شخصية الشمراني مليئة بالحيوية، محبة للحياة والتواصل مع الجمهور، فضلاً عن كونها متواضعة للغاية واجتماعية.

هل موضي الشمراني متزوج

أكدت مودي الشمراني دخولها القفص الذهبي للمرة الثانية، بحسب ما أعلنته عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام، في 29 يونيو من العام الماضي 2022، وسط تفاعل كبير بينها وبينها. المعجبين والمشجعين الذين غمرتهم الأخبار بالسعادة.

من هو زوج موضي الشمراني

زوج موضي الشمراني غير معروف في وسائل الإعلام رغم شهرتها الواسعة لكن شخصية زوجها ما زالت مخفية عن الإعلام. .

مودي الشمراني سعر 2022

أسعار الحفلات التي قدمتها الفنانة السعودية موضي الشمراني لعام 2022، لسنة عيد ميلادها، غير ثابتة، والجدير بالذكر أن أسعار حفلاتها تتراوح من 50.000 ألف ريال إلى 60.000 ألف ريال. ريال أو ما يقرب من 16 ألف دولار أمريكي، ويمكن أن تتغير حسب المنطقة التي يتم فيها تقديم الحفل أو تاريخه.

ثمن مودي الشمراني للزواج

سعر حفلات الزفاف التي تحتفل بها الفنانة غير ثابت، حيث قد يتغير حسب تاريخ الزواج أو مكان إقامة الحفلة، لكن في المجموع، قد تتراوح أسعارها بين ما يقارب خمسين وستين ألف ريال سعودي.، أو ما يقرب من ستة عشر ألف دولار. الشمراني أغلى مطربة زفاف في المملكة.

رقم مودي الشمراني

يسأل العديد من محبي حفلات الفنانة المرموقة موضي الشمراني عن أرقام الفنانة للتواصل معها والاستفسار عن حفلاتها وأسعار هذه الحفلات، وفيما يلي نرفق الأعداد الموحدة لهذه الفنانة

0559463337

0536604422

0500985556

مودي الشمراني انستغرام

للنجم السعودي موضي الشمراني حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. من خلال حسابها تشارك صورها وآخر الأخبار ومقاطع الفيديو القصيرة من حفلاتها. بلغ عدد متابعيها مؤخرًا مائة وتسعة وأربعين ألف متابع. يمكنك الوصول إلى حسابها مباشرة “”.

سناب مودي الشمراني

الفنانة السعودية موضي الشمراني لديها حساب على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، وقد أطلقت على نفسها على هذا الحساب اسم “فنانة المملكة موضي الشمراني”. يمكن الوصول إلى حسابها من خلال البحث عن اسم المستخدم mmoodi243 أو النقر على الرابط التالي “”.

وفي الختام تعرفنا على إحدى الشخصيات الفنية الخليجية الشعبية التي ظهرت بشكل شعبي على منصات التواصل الاجتماعي و المواقع ، حتى أصبحت واحدة من أكثر الشخصيات متابعة وهي موضي الشمراني الحقيقية .