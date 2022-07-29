من هي ميراندا كير السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي ميراندا كير السيرة الذاتية ، حيث أثارت الهام الجميع مما دفعت الى الضجة الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد التألق والتميز اللذين أظهرتهما خلال مشاركتها في جلسات تصوير دعائية لدار الأزياء الفرنسية ، تابعوا معنا .

من هي ميراندا كير – ويكيبيديا

ميراندا ماي كير سيدة أعمال وعارضة أزياء أسترالية، في الثلاثينيات من عمرها. أطلقت خطها الخاص لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة تحت اسم “Kerr”، وفي عام 2009 أطلقت شركة الأزياء “KORA Organics” في أستراليا، والتي توسعت في عام 2017 وافتتحت فرعًا آخر لها في الولايات المتحدة.

سيرة ميراندا كير

ميراندا كير لها وجه طفولي جعلها واحدة من أجمل سيدات الأعمال. بالإضافة إلى بساطتها وشخصيتها المتواضعة، فهي تشعر بحنين شديد إلى أيام شبابها، والتي تتحدث عنها بشغف عن ذكرياتها. في القائمة التالية توجد أبرز سيرة ميراندا كير، وهي كالتالي

الاسم والنسبة ميراندا ماي كير.

اسم الأب جون كير.

اسم الأم تيريز كير.

مواليد 20 أبريل 1983 م.

مكان الميلاد سيدني – استراليا.

محل الإقامة نيويورك – الولايات المتحدة.

العمر 39 سنة.

الجنسية الجنسية الأسترالية.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال ثلاثة ابناء.

المؤهلات الأكاديمية درجة البكالوريوس في الصحة النفسية والتغذية.

اللغة الرسمية الاسترالية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة سيدة أعمال، عارضة أزياء.

سنوات العمل بدأ كير عرض الأزياء في سن 15 – حتى يومنا هذا.

كم عمر ميراندا كير

ميراندا ماي كير تبلغ من العمر 39 عامًا. ولدت في مدينة سيدني الأسترالية في 20 أبريل 1983. وهي ابنة جون كير من زوجته تيريز، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا عندما أنجبتها، ولديها أخ واحد من والديها يدعى ماثيو تازيده بعمر عامين. سنوات. كير، من أصول إنجليزية مع أقليات فرنسية-اسكتلندية، كانت لها هواياتها في ركوب الخيل وركوب الدراجات النارية.

اسم زوج ميراندا كير

شاركت ميراندا كير في عام 2010 مع الممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم. استمر الزواج حتى عام 2013، عندما انفصلا بعد أن أنجبت ابنها الأول، ثم تزوجت مرة أخرى في عام 2017 من إيفان شبيجل، مالك شركة Snapchat، الرئيس التنفيذي لها، ولديها طفلان، ولفت كير الانتباه في حفل زفافه. على Spiegel الذي حدث في صيف عام 2017.

ديانا ميراندا كير

ردت ميراندا كير بنفي اتهامها باعتناق البوذية. وأكدت أنها مسيحية من أصل وأصل، لكنها ليست شخصية دينية، مشيرة إلى أنها تعلمت الصلاة من جدتها والدعاء لهم جزء مهم من حياتها رغم افتقارها للتدين، وتحدثت. عن صلاتها وطبيعة علاقتها بالدين. حيث تخصص وقتًا يصل إلى ثلاث دقائق كل يوم للصلاة والحمد لله على جمال الطبيعة، قبل الصلاة للمسيح وشكره على صحة الأسرة ورعايتها، وكذلك التوسل إليه لتوعيتها وتنيرها. قلبها.

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