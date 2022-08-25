من هي ميرنا عصفور الطبيبة الاردنية ، تصدر اسم الطبيبة الاردنية الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن اهم المعلومات التي تتعلق بحياتها الشخصية ، والتي أثار خبر انتحارها ضجة اعلامية داخل الشوارع الأردنية والتي لا زالت الأسباب غامضة حتى وقتنا الحالي ، وينتظر المواطنين اعلام الحكومة باعلان عن الأسباب التي ادت الى وفاتها ، وياتي ذلك الخبر منتشراً منذ ساعات الصباح الأولى، بعد الإعلان الرسمي عن وفاتها، وكانت الردود متباينة حول الحقيقة ، تابعوا معنا .

من هي ميرنا عصفور الطبيبة الاردنية

ميرنا عصفور أخصائية تخدير عام أردنية تبلغ من العمر 37 عامًا. ولدت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام 1985 م، وخاصة على إجازة ممارسة الطب من إحدى الجامعات الأردنية ومتخصصة في التخدير، وتعمل ضمن الكادر الطبي بمستشفى الجامعة الأردنية في العاصمة عمان. .

سيرة ميرنا عصفور

ميرنا عصفور لها سيرة ذاتية جيدة، وذكر الطيب وفق المعلومات المتداولة عنها من مصادر مقربة بعد انتشار خبر وفاتها.

الاسم والنسبة ميرنا عصفور – باللغة الانجليزية “ميرنا عصفور”.

الأهل غير معروف.

مكان الميلاد الأردن.

مكان الاقامة متوفى.

تاريخ الوفاة 25 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة انتحار “حسب التقارير الأولية”.

مكان الوفاة بجانب أحد مباني الجامعة الأردنية – عمان.

العمر عند الوفاة 37 سنة.

الجنسية أردني الجنسية.

الديانة مسلم.

الوضع العائلي غير معروف.

المؤهلات العلمية رخصة مزاولة مهنة الطب.

اللغة الرسمية العربية – لهجة أردنية.

المهنة طبيب تخدير.

تفاصيل انتحار الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور

أعلنت مصادر أردنية رسمية، العثور على جثة طبيبة التخدير المقيمة في المستشفى الجامعي ميرنا عصفور. بجوار أحد المباني السكنية التابعة لإدارة المستشفى، في إشارة إلى التحقيق في وفاة طبيب شاب عُثر على جثته في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس 25 أغسطس 2022 م، بالتزامن مع إعلان اختفاء د. ميرنا عصفور منذ مساء أمس. والغريب أن إدارة المستشفى لم تصدر بيانا رسميا بشأن حادثة الوفاة حتى الآن. من ناحية أخرى، تداولت مواقع التواصل نبأ وفاة طبيبة أردنية انتحرت بعد أن ألقت بنفسها من شرفة الطابق التاسع بأحد مباني المستشفى.

سبب وفاة ميرنا عصفور

أعلن بعد ظهر اليوم أن السبب الرئيسي لوفاة الدكتورة ميرنا عصفور هو وجود كسور شديدة ونزيف حاد في أجزاء مختلفة من الجسم بعد السقوط، بحسب التقرير الأولي للطب الشرعي الذي أشار إلى احتمال كبير. أن سبب السقوط كان محاولة انتحار، بحسب تجارب الأطباء الذين كشفوا عن الحادث. وأشارت مصادر الطب الشرعي إلى أن القتيل سقط من الطابق التاسع خلال ساعات متأخرة من الليل على الأرض، ما أدى إلى الوفاة على الفور، والتي لم يتم اكتشافها حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

زميلة للطبيبة التي انتحرت في الأردن تكشف المخفي

وأكد رواد مواقع التواصل أن الدكتورة المتوفاة في المستشفى الجامعي اليوم ميرنا عصفور انطلقت على يد أخصائية طب الأسرة فرح الشوارة عضو مجلس نقابة الأطباء، تعليقاً على الواقعة. مطبوعة أثارت ضجة في وسائل الإعلام، أشارت فيها بشكل غير مباشر إلى أسباب الوفاة، على النحو التالي

كما واصلت حديثها مستشهدة بقصة انتحار الفنان متعب الصقر الذي سقط العام الماضي من شرفة منزله وقيل إنه انتحر.

من هي ميرنا عصفور الطبيبة الاردنية ، تعتبر الطيبة التي أثارت ضجة اعلامية نتيجة وجودها مقتولة في صباح اليوم ميرنا عصفور والتي لازالت التحقيقات مستمرة لتاكد من نتيجة وفاتها ، وتعتبر الطبيبة من مواليد عام 1985 ومتخصصة في التخدير .