من هي ميرنا غيط الزوجة الثانية لحسني عبد ربه؟

حظيت ميرنا غيط ، زوجة اللاعب الإسماعيلي السابق وعضو الجهاز الفني الحالي ، حسني عبد ربه ، باهتمام الجمهور لأول مرة بعد تصريحات نور الله ، زوجة ابنها من زوجته الأولى.

ظهرت نور الله عبد ربه في مقطع فيديو تشكو من والدها وتتهمه بضربها والتنمر عليها وعدم إعالتها هي وعائلتها ، وتزوجها من ميرنا غيط لتحدي والدتها.

من هي ميرنا غيط؟

ميرنا غيط هي ابنة علي غيط النجم المصري والإسماعيلي السابق ، وتزوجت لأول مرة من مصطفى إبراهيم لاعب الدراويش الأسبق ، في أغسطس 2013.

وحضر حفل زفاف ميرنا غيط الأول ، الذي أقيم في فندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة ، أعلى مستوى من المسؤولين الرياضيين ونجوم الإسماعيلية في ذلك الوقت ، ومنهم عمرو السولية ومحمد عوض.

كان الزواج الثاني لميرنا غيط من نجم السحب السابق ، حسني عبد ربه ، وتم الزواج في أكتوبر 2019.

وأقيم حفل زفاف حسني عبد ربه وميرنا غيط بحضور الأقارب والأصدقاء فقط ، خاصة وأن الجميع في ذلك الوقت اضطروا للالتزام بإجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا.

أنجبت ميرنا غيط ابنة اسمها “حسني عبد ربه” اسمها فريدة.

ميرنا غيط شخصية غير ناشطة في أي مجال عام ، وظهورها مع زوجها قليل على وسائل التواصل الاجتماعي.