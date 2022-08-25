من هي ميرينا عصفور الطبيبة المنتحرة بالأردن، انتشر خبر ميرينا عصفور الطبيبة التي انتحرت في الأردن حيث يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية عن تفاصيل انتحار الطبيبة مارينا عصفور في الجامعة الأردنية وقتها تمت الدولة ذلك الخبر عبر من إصدار التواصل الاجتماعي، خبر الانتحار هو من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية ولكن يوجد هناك ظروف أدت إلى انتحار الطبيبة في الجامعة الأردنية وقد تم تداول الخبر في وسط من الحزن التي أثار الشارع الأردني حول الأسباب والدوافع التي أدت الانتحار الطبيبة الأردنية وتم فتح تحقيق في الموضوع.

من هي ميرينا عصفور الطبيبة الأردنية المنتحرة

نقلت عدة صحف محلية ودولية عبر الصحافة الأردنية حول انتحار مارينا عصفور الطبيب الأردنية بعد أن قامت بإلقاء نفسها من الدور التاسع في مستشفى الجامعة الأردنية حيث بعد انتشار الخبر العديد من المواطنين عن أبرز المعلومات عن تلك الطبيبة مرين، وتعتبر هذه القصة فريدة من نوعها حصلت في الجامعة الأردنية وقد قامت الطبيبة ميرينا العاملة في مستشفى الجامعة الأردنية في إلقاء نفسها من الدور التاسع.

ميرينا عصفور السيرة الذاتية

بعدها انتشار خبر انتحار الطبيبة ميرينا عصفور المنتحرة في جامعة الأردن يتساءل الكثير من الأفراد حول معلومات السيرة الذاتية حولها:

الاسم ميرينا.

الجنسية تحمل الجنسية الأردنية.

الميلاد ولدت في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر تبلغ من العمر 37 عاما وهي من مواليد 1975 م.

المهنة طبيبه في مجال التخدير.

العمل تعمل في مستشفى الجامعة الأردنية.

اللغة تتحدث اللغة الإنجليزية والعربية.

الديانة تعتنق الديانة الإسلامية.

الوفاء توفيت صباح يوم 25 من شهر أغسطس.

العمر 37 عاما.

سبب الوفاء الانتحار من مستشفى الجامعة الأردنية.

تفاصيل انتحار الطبيبة ميرينا عصفور

انتشر خبر انتحار الطبيبة مرينا عصفور التي تبلغ من العمر 37 عاما وهي طبيبة أردنية تعمل في مستشفى الجامعة الأردنية وتم الكشف بأنها منتحرة بجانب أحد المباني الخاصة بالمستشفى وتم فقدان آثارها يوم الأربعاء الموافق 24 شهر أغسطس، في ما اتضح صباح يوم الخميس في إيجاد جثمانها بجانب أحد المباني بالجامعة، لقد أفادت بعض المصادر الأمنية حول وفاة الطبيب الأردنية بسبب إقدامها على الانتحار من الطابق التاسع.

وقد أعلنت سبب انتحاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم نقل جثة المنتحرة إلى الطب الشرعي في ما تبين أنها تعرضت لعدة كسورا في جميع أنحاء جسمها، وقد تعرضت للنزيف حاد أدى إلى وفاتها على الفور، وتم البحث والتحقيق حول سبب.

سبب انتحار مارينا عصفور طبيبه الجامعة الأردنية

يتساءل العديد حول سبب انتحار الطبيبة ميرينا عصفور العاملة في مستشفى الجامعة الأردنية وفي ذات السياق حققت القوات والأجهزة الأمنية حول سبب انتحار ميرينا عصفورا وقد أعلنت المصادر الأمنية أن سبب الانتحار هو إقدامها على الانتحار مسبقا وخدها أعلنت نيتها على الانتحار عبر حسابها الرسمي ولم تتم معرفة أي سبب أو لا اندفاع عن الانتحار.

لم تتم معرفة سبب انتحار الطبيبة الأردنية العاملة في الجامعة الأردنية لحتا هذه اللحظة والجهات الأمنية في الأردن تباشر التحقيق في الموضوع وفي حال تم العثور على على سبب انتحار سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.