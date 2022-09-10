من هي ميغان ماركل ويكيبيديا، تعتبر ميغان ماركل أحدى ابرز الشخصيات العروفة في بريطانيا وهي زوجة أمير بريطاني الأمير هاري، عملت ميغان ماركل في العديد من المناصب وتعد إحدى أفراد الأسرة الحاكمة في دولة بريطانيا، تبلغ من العمر 40 عامًا، حيث تمتلك العديد من شركات ملابس كندية، وفي الأونة الاخيرة لمع اسم ميغان ماركل بعد تغيبها عنجنازة الملكة اليزابيث.

من هي ميغان ماركل – ويكيبيديا

ميغان ماركل، واسمها الحقيقي راشيل، فنانة وعارضة أزياء أمريكية، ولدت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981 م، وهي زوجة الأمير هاري، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة في بريطانيا. تمتلك شركات ملابس كندية، وفي عام 2014 عملت كمحرر لمجلة حول نمط الحياة، لدعم القضايا الخيرية وقضايا المرأة.

سيرة ميغان ماركل

ميغان ماركل إحدى أفراد الأسرة الحاكمة في بريطانيا بعد زواجها من الأمير هاري، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم والنسبة راشيل ميغان ماركل

الاسم الانكليزي راشيل ميغان ماركل.

اسم الأب توماس دبليو ماركل.

اسم الأم دوريا راجلاند.

الاسم المستعار دوقة ساسكس.

الاسم المستعار ميغان.

تاريخ الميلاد 4 أغسطس 1981 م.

مكان الميلاد لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

مكان الإقامة تعيش في لندن، إنجلترا.

العمر أربعون سنة.

الجنسية أمريكي.

الدين مسيحي.

المذهب الكاثوليكية.

المؤهلات الأكاديمية إجازة في المسرح الدولي، ودراسات عليا في الاتصالات.

ألما ماتر جامعة نورث وسترن.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الاسم الأول للزوج تريفور إنجلسون.

الاسم الثاني للزوج الأمير هاري.

المهنة ممثلة متقاعدة – ناشطة انسانية.

مسيرتها الفنية بدأت أستوديوها الفني خلال العام 1986 م – حتى يومنا هذا.

كم عمر ميغان ماركل

ميغان ماركل تبلغ من العمر 40 عامًا. ولدت ونشأت وترعرعت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في 4 أغسطس 1981 م. والدها، توماس ماركل، مدير فني حائز على جائزة إيمي، وتعمل والدتها، دوريا راجلاند، طبيبة نفسية ومدربة يوجا. منذ أن كانت طفلة صغيرة، حصلت على عدة أدوار صغيرة في أكثر من عمل فني في هوليوود، وعرفت أيضًا بشخصية راشيل من خلال مسلسل درامي تلفزيوني يسمى Suits، وما زالت تقدم أعمالها الفنية حتى يومنا هذا.

كم مرة تزوجت ميغان ماركل

تزوجت ميغان ماركل مرتين في حياتها، المرة الأولى كانت لشخص يدعى تريفور إنجلسون ممثل أمريكي. ثم قرر الزوجان إعلان خطوبتهما، وفي عام 2017 م، تزوجها الأمير هاري في الكنيسة، لتصبح دوقة ودوق ساسكس، ولديها طفلان، أرشي ليليبيت.

ميغان ماركل انستغرام

تمتلك ميغان ماركل حسابًا رسميًا عبر Instagram، وقد وصل عدد متابعيها إلى حوالي 9 ملايين متابع، وهذا الحساب هو حساب مشترك يجمع بين دوق ودوقة ساسكس، ومن خلاله يشارك في احتفالات بعض الأعمال الخيرية والعالمية. المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى اللقاءات التي يعقدها الدوق مع زوجته، وحساب ميغان ماركل عبر موقع Instagram.

تعد ميغان ميركل، شخصية أمريكية الأصل، علمت في الكثير من المجالات ومن أبرزها فنانة وعارضة أزياء أمريكية، حث تزوجت مرتين في حياتها، وكان أول زواجها من تريفور إنجلسون ممثل أمريكي، والثاني تزوجها الأمير هاري.