من هي مي الخرسيتي وكم عمرها ؟ اصبحت مي الخريستي من أكثر الشخصيات التي برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة، بعد ان قامت مي الخرسيتي بإصدار هاشتاج جديد هو هاشتاج think، الذي قامت بتقديمه في موضوعات تناقشها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي من خلاله اكتسبت شهرة كبيرة جعلت منها مصدر بحث كبير للأفراد حول العالم.

من هي مي الخرسيتي وكم عمرها ؟

مي الخرسيتي هي ناشطة التواصل الاجتماعي التي برزت في الاونة الاخيرة عبر الهاشتاج الشهير الذي اصدرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي من خلاله اكتسبت شهرة كبيرة، وتعتبر مي الخرسيتي من أكثر الشخصيات التي لاقت اعجاب وحب كبير من المتابعين لما لها من شخصية قوية وجميلة تجعل منها قادرة على أخذ حب الناس بشكل كبير.

السيرة الذاتية مي الخرسيتي

كان لمي الخرسيتي محط بحث كبير لدى الاشخاص حول العالم وخاصة المتابعين والرواد من مواقع التواصل الاجتماعي، ونجمل سيرتها الذاتية في نقاط أهمها:الاسم الكامل : مي الخرسيتي.

تاريخ الميلاد : 1994م.

الجنسية : مصرية.

الإقامة : الولايات المتحدة الأمريكية.

الوظيفة: ناشطة اجتماعية.

كم عمر مي الخرسيتي

بلغ عمر مي الخرسيتي 28 عام، حيث كانت قد اكتسبت شهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومناقشة الحالات الاجتماعية عبر الهاشتاج الذي اصدرته، وعليه فإن الناشطة المجتمعية مي الخرسيتي قد ولدت عام 1994م، وعند وصولها لعمر 20 عامًا كانت قد وقعت في حب مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت العديد من الستوري عبر موقعها الالكتروني الفيس بوك والانستجرام.

فيس بوك مي الخرسيتي

يقوم الكثير من الاشخاص بالبحث عن فيس بوك مي الخرسيتي لما لها من شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت شهرتها حينما كانت تنشر موضوع اجتماعي يتعلق بالأفراد في المجتمع، ونرفق لكم رابط الفيس بوك الخاص بمي الخرسيتي والذي من خلاله تقوم كل يوم بالمشاركة مع اصدقائها والتواصل معهم.

انستغرام مي الخرسيتي

لقد تم البحث كثيرًا عن الانستغرام الخاص بالناشطة المجتمعية مي الخرسيتي، وهذا رابط اللانستغرام الخاص بها حيث تشارك القصص مع اصدقائها كل يوم وتجيب على استفساراتهم.

هذا وقد كانت مي الخريستي تجوب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر والفيس بوك والانستغرام، وقد اكتسبت شهرة كبيرة في ذلك لقربها من الناس.