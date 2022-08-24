من هي مي الخرسيتي ويكيبيديا ،تعتبر من أكثر الشخصيات الإعلامية شهرة وتألقاً في الاوقات الاخيرة لدى دولة مصر وذلك للنجاح الكبير التي تقدمه في تقديم عدد من البرامج التي حققت نجاح سريع في الجمهور ،بالإضافة الى ظهورها في عدد من البرامج التلفزيونية وحديثها عن بداياتها في الإعلام وتنقلها بين عدد من الدول بهدف تعزيز الحياة العلمية لها وتطوير موهبتها.

مي الخرسيتي ويكيبيديا

تعد النجمة والإعلامية المصرية مي الخرسيتي والتي تقدم برنامج لدى قناة القاهرة بالإضافة الى حديث عدد من الشخصيات للتشابه الكبير بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد التي تستعد الى عودة برنامجها “صبايا الخير “في الايام القليلة الماضية ،كما أن مي الخرسيتي تبلغ من العمر حالياً ما يقارب ال37 سنة ومقيمة برفقة عائلتها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات كثيرة.

ديانة مي الخرسيتي

يتسائل الكثير من الجمهور المصري في الاوقات الاخيرة بشكل متزايد عن الديانة الحقيقية للإعلامية مي الخرسيتي ،الجدير بالذكر أنها تعتنق الدين الإسلامي واستطاعت تنمية ودخولها الشهرة من حساباتها الشخصية المختلفة على انستغرام أو فيس بوك أو تويتر ونقلها للأحداث العالمية بشكل عاجل وصحيح ،كما استطاعت من خسارة وزنها بشكل واضح وما يقارب ال80 كيلوجرام.

من هو زوج مي الخرسيتي

كما أن الإعلامية مي الخرسيتي استطاعت من تجويد وحفظ آيات من القران منذ أن كانت صغيرة في العمر وأقيمت هي وعائلتها في السعودية ورحلوا عنها منذ أن كانت سبع سنوات الى الولايات المتحدة الإمريكية ،كذلك لم يتم التصريح عن اسم زوجها حتى الآن ومدى حقيقة ارتباطها رسميا أم لا ،واستطاعت من العمل ضمن مشروع خاص “مطعم” في أمريكا من أجل مساعدة عائلتها.

من هي مي الخرسيتي ويكيبيديا كما وحصلت على الدرجة العلمية البكالوريوس لدى تخصص علم النفس وتحليل السلوكيات ،بالإضافة الى استمرارها في الحياة العلمية وحصولها على درجة الماجستير في كيفية توصيل المعلومات لتكون أحد أهم الوجوه الإعلامية في الوطن العربي.