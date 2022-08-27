من هي ناجود الفاهوم ويكيبيديا ، قد أثار الإهتمام من قبل العديد من الشخصيات عبر العالم للتعرف على من هي ناجود الفاهوم والتي تصدر اسمها محركات البحث وعناوين الصحف المحلية الأمريكية والعالمية على منصات التواصل الاجتماعي ، بعد أن تداول اسمها كأول امرأة تتطلع في الأيام المقبلة لأداء مهمة صعبة للغاية لم يسبقها أحد ، تابعوا معنا .

من هي نجود الفاهوم من ويكيبيديا

نجود الفاهوم مهندسة طيران أمريكية من أصل عربي فلسطيني، في الخمسينيات من عمرها. لديها خبرة في مجال الفضاء، بدءاً بالحصول على إجازة في الهندسة ودرجة الماجستير في علوم الفضاء من جامعتي واشنطن وهيوستن حيث تقيم حاليًا.

سيرة نجود الفاهوم

تعتبر نجود الفاهوم من الأسماء الأمريكية من أصل عربي، والتي تألق نجمها في الفضاء نتيجة عملها مع وكالة ناسا. اكتسبت في السنوات السابقة خبرة في مجال الملاحة والتحكم وهندسة المتطلبات. فيما يلي أهم البيانات الذاتية للفاهوم

الاسم والقرابة نجود الفاهوم – باللغة الانجليزية “نجود الفاهوم”.

الأهل غير معروف.

أسماء أخرى نجود مرانسي.

تاريخ الميلاد ولدت في السبعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد هيوستن.

العمر في الخمسينيات من عمرها.

محل الإقامة الحالي هيوستن.

الدرجة العلمية بكالوريوس + ماجستير.

التخصص العلمي هندسة طيران.

ألما ماتر جامعة واشنطن – جامعة هيوستن.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

اللغات الثانوية العربية.

الجنسية أمريكي + فلسطيني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المهنة مهندس طيران.

أعمال بارزة قريباً “السيدة الأولى على القمر”.

سيدة فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة على سطح القمر

أعلنت وكالة ناسا عن اسم المهندسة الفلسطينية المولد نجود الفاهوم كأول امرأة تقوم بمهمة للهبوط على سطح القمر وأول هبوط لشخص ملون ضمن مهمتها كرئيسة للاستكشاف. مكتب تخطيط المهمة داخل الوكالة، ورحلة الفضاء ضمن مشروع “Artemis One”. شارك متابعو حسابها على Twitter و Instagram منشورات وثقت فيها تفاصيل المهمة، وعلقوا على المنشور

نجود الفاهوم فلسطينية

نجود الفاهوم تهتم بأصولها الفلسطينية التي تؤكدها وتوثقها باستمرار من خلال تصريحاتها الرسمية سواء أمام وسائل الإعلام أو عبر منشوراتها الرسمية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. للفضاء، ارتدت سترة مطرزة بالتطريز الفلسطيني، وهو ما أحبه خلال زيارتها لأقاربها من جانب والدها في الناصرة، قبل أن تتعمد تصميم سترتها الخاصة أثناء عودتها إلى الولايات المتحدة.

نجود الفاهوم على انستغرام

تمتلك عالمة الفضاء نجود الفاهوم حسابًا رسميًا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو حساب متواضع مقارنة بحجم شهرتها ؛ حيث أن عدد متابعيه لا يتجاوز عتبة 2005 متابعين من جميع أنحاء العالم، والتي من خلالها يشارك المتابعون مقتطفات من الأنشطة والعمل اليومي ضمن نشاطها كمسؤول في وكالة ناسا. جديد مباشرة.

من هي ناجود الفاهوم ويكيبيديا ، هي أبرز الشخصيات التي حظيت بشهرة كبيرة نتيجة تصدر اسمها كأول مهندسة طيران أمريكية تعود أصولها الى الفلسطينية ، وهي تبلغ من العمر الخمسين ، تألقت في العمل في وكالة ناسة والمختصة بالفضاء .