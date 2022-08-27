من هي نادين الراسي اخت جورج الراسي

من هي نادين الراسي أخت جورج الراسي بما أن الفنان من أصل لبناني الجنسية، فإن للفنان جورج الراسي شهرة واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، وبسبب شهرته، يتساءل الكثيرون عن أدق المعلومات الشخصية المتعلقة به، مثل من هو نادين الراسي أخته، لذلك سنتعرف من خلالها على، بالإضافة إلى من هي نادين الراسي، إلى جانب رابط حسابات الثنائي على منصة إنستجرام.

من هي نادين الراسي أخت جورج الراسي

نادين الراسي فنانة من أصل لبناني وجنسية، تبلغ من العمر 43 عامًا تقريبًا. ولدت في 4 سبتمبر 1979 م. بدأت مشوار نادين في عام 1999 من خلال عدة أدوار ثانوية في عدة مسلسلات درامية مثل مسلسل البشوات، حتى استطاعت الحصول عليها، وقد لعبت أدوارًا رئيسية في العديد من المسلسلات، مثل مسلسل “عصر الحريم” والمسلسل. “جريمة العاطفة” على قناة إل بي سي الفضائية مما مكنها من الحصول على جائزة الموريكس اللبنانية ثلاث مرات. أنتج في عام 2022.

سيرة نادين الراسي

تتمثل سيرة الفنانة نادين الراسي، شقيقة الفنان اللبناني جورج الراسي، في النقاط التالية

الاسم الكامل نادين خليل الراسي.

الاسم المستعار نادين الراسي.

تاريخ الميلاد 4 سبتمبر 1979.

مكان الميلاد قرية الرحبة – محافظة الشمال – لبنان.

العمر 42 سنة.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

الجنسية لبناني.

الدين والمعتقد المسيحية.

الوضع العائلي مطلق.

اسم الزوج (حاتم حدشيتي، مطلق عام 1997 – جيسكار أبي نادر، مطلق عام 2016).

الأبناء مارك من زوجها الأول – (مارسيل وكارل من زوجها الثاني).

المهنة ممثلة.

سنوات العمل منذ 1999 – حتى يومنا هذا.

من هو جورج الراسي

جورج الراسي فنان لبناني مشهور بصوته العذب. يمكن الاطلاع على أهم ما يميز الفنان جورج الراسي من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل جورج خليل الراسي

الاسم التقني جورج الراسي

تاريخ الميلاد 29 يناير 1980 م.

العلامة الفلكية القوس

مكان الميلاد قرية سلامون النشم، لبنان.

الجنسية لبناني

اسم الأب عازف العود خليل الراسي.

اسم الأم إلهام خوري.

الإخوة نادين الراسي، ساندرين الراسي.

الحالة الاجتماعية منفصل

اسم الزوجة السابقة عارضة الأزياء جويل حاتم.

عدد الأطفال ابن واحد “جو”

المهنة مطربة لبنانية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة اللبنانية

سنوات من النشاط بدأ الراسي نشاطه الفني عام 1995 واستمر حتى يومنا هذا عام 2022.

اشهر الاعمال البوم الليل، البوم جاي تاسبور، واغنية العيونك حبيبي.

تاريخ الوفاة توفي يوم السبت 27 آب 2022 م.

جورج الراسي انستغرام



لدى جورج الراسي حساب رسمي على منصة انستجرام، أطلق من خلاله قبل وفاته العديد من الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بأعماله الفنية وحياته الشخصية، مثل العديد من الصور التي رافقها العديد من كبار الفنانين، وحسابه. يمكن الوصول إليها مباشرة “”.

نادين الراسي انستغرام

تمتلك الفنانة نادين الراسي عدة حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال هذه الحسابات، فهي نشطة للغاية فيما يتعلق بإطلاق العديد من التحديثات المتعلقة بأعمالها الفنية، ويمكن الوصول إلى حساب نادين الراسي لمتابعتها. “”.

هكذا؛ وصلنا إلى ختام مقال هو نادين الراسي شقيقة جورج الراسي، تعرفنا من خلاله على كل من الفنانة نادين الراسي، بالإضافة إلى شقيقها جورج الراسي، ونحن كما ناقشوا روابط حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.