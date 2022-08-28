من هي نادين الراسي ويكيبيديا ، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن المعلومات التي تتعلق بحياة الفنانة والممثلة نادين الراسي ، والتي عرفت بأشهر وأبرز العاملين في الوسط الفني من الشخصيات اللبنانيات ، حظيت على اهتمام كبير من قبل المتابعين لها ،وجاءت تلك الاهتمامات نتيجة الاعمال الفنية الرائعة التي عملت على تقديمها مما حظيت بشهرة كبيرة الفنانة نادين الراسي والتي حقققت خلالها نجاحاً باهراً ، تابعوا معنا .

من هي نادين الراسي

نادين الراسي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية الجنسية. ولدت في لبنان عام 1979 م وتبلغ من العمر 43 عامًا. بدأت نادين حياتها الفنية في مجال عروض الأزياء، ثم دخلت عالم التمثيل، وكان ذلك صدفة عندما أتيحت لها فرصة المشاركة في مسلسل البشوات، وبعد ذلك واصلت عملها في السينما والتلفزيون. والمسرح ومن أبرز أعمال مسلسل أميليا.

سيرة نادين الراسي

تعد نادين الراسي من أبرز الشخصيات الفنية في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل نادين خليل الراسي.

الاسم المستعار نادين الراسي.

الاسم الانكليزي نادين الراسي.

تاريخ الميلاد ولدت في 4 سبتمبر 1979 م.

مكان الميلاد ولدت في قرية الرحبة بمحافظات لبنان الشمالية.

العمر 43 سنة.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

الجنسية لبناني.

الدين والمعتقد المسيحية.

الوضع العائلي مطلق.

الاسم الأول للزوج حاتم حدشيتي.

اسم الزوج الثاني جيسكار أبي نادر.

الأبناء لديها زوجها مارك وكارل ومارسيل.

المهنة ممثلة وعارضة أزياء.

سنوات العمل من 1999 م حتى الوقت الحاضر.

كم عمر نادين الراسي

نادين الراسي تبلغ من العمر 43 عامًا. ولدت في قرية الرحبة شمال دولة لبنان في 4 أيلول 1979 م. تنحدر نادين من عائلة لبنانية تعشق الفن بجميع أشكاله. والدها خليل الراسي عازف عود، وشقيقها الراحل جورج الراسي مطرب وفنان معروف. منذ أن كانت طفلة صغيرة، شجعها أهلها على دخول هذا المجال بعد أن عرضت عليها فرصة المشاركة في مسلسل تلفزيوني، بالإضافة إلى عملها كعارضة وعارضة أزياء، وأول أعمالها الفنية هو مسلسل البشوات.

كم مرة تزوجت نادين الراسي

تزوجت نادين الراسي مرتين في حياتها، المرة الأولى كانت من شخصية لبنانية تُدعى حاتم حدشيتي، عام 1996 م، لكن هذا الزواج انتهى بالانفصال دون إبداء أسباب، وأدى هذا الزواج إلى إنجاب ولد واحد اسمه مارك، وبعد سنوات من انفصالها قررت نادين القتال وكانت التجربة للمرة الثانية عام 2001 م، حيث تزوجت من الممثل ورجل الأعمال جيسكار أبي نادر، لكن هذا الزواج أيضًا لم يدم، حيث أعلنت لفنانة انفصالها عنه بسبب من انشغاله الدائم بها بحكم عمله في الخارج، وأدى هذا الزواج إلى إنجابها لطفلين هما مارسيل وكارل.

نادين الراسي قبل وبعد

أكدت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، أنها خضعت لعملية تجميل، خلال الحفل الذي أقيم في دبي، وقالت إنها خضعت لجلسات البوتوكس، وتجديد خلايا الوجه، لكنها لم تستطع إزالة التجاعيد نهائياً، بسبب تعرضها لها. دورها في الحفاظ على ملامحها، وصور نادين الراسي من قبل وبعدها هي كالتالي

مرض نادين الراسي

نادين الراسي قالت إنها كانت تعاني من مرض في الكلى، وأمرها الأطباء بإجراء غسيل الكلى لكنها رفضت وقاومت المرض وحاولت بكل جهدها التغلب على هذه المشكلة بقوة إيمانها، وذكرت خلال في مقابلة أنها كانت خائفة من غسيل الكلى ولن تفعل ذلك، مع تأكيدها أنها حاولت عدة مرات الانتحار بتناول الأدوية بكميات كبيرة بعد تعرضها لضغط نفسي نتيجة فشل اختياراتها، وأكدت وجود أشخاص مقربين. الذي وقف بجانبها وساندها حتى تغلبت على المحنة.

ديانة نادين الراسي

أثارت نادين الراسي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصف دينها بأنه مسلح، وأكدت أنها تؤمن بالديانتين الإسلامية والمسيحية، بعد أن بثت بثًا مباشرًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. الله أعبد الإله الواحد “، مشيرًا إلى معنى الثالوث الأقدس في المسيحية، وهو الآب والابن والروح القدس. ورغم ذلك لم تسلم نادين من الانتقاد فيما أكد البعض أن الدين حرية شخصية.

نادين الراسي انستغرام

لدى نادين الراسي حساب رسمي عبر إنستجرام، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من مليون متابع، ومن خلاله تشارك العديد من الفيديوهات والصور المتعلقة بأعمالها الفنية، وصور لها أثناء أدائها عروض الأزياء، وأنتم. ويمكن متابعة الفنانة نادين الراسي عبر حسابها على انستجرام “”.

من هي نادين الراسي ويكيبيديا ، تعتبر الفنانة اللبنانية هي شقيقة أشهر الفنانين اللبنانيين جورج الراسي ، والتي عرفت بصوتها العذب ، تبلغ من العمر قاربة 43 سنة ، عملت كعارضة ازياء ومن ثم دخلت في مجال التمثيل ، ولم تفصح عن ديانتها ولكن تحدثت بأنها تؤمن بالديانة الاسلامية والمسيحية .