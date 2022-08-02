من هي نانسي بيلوسي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي نانسي بيلوسي السيرة الذاتية ، حيث أثارت الهام الجميع وهي تعد من الشخصيات البارزة أمريكياالسيدة الأمريكية الأولى ورئيسة مجلس النواب الأمريكي مما دفعت الى الضجة الاعلامية بسبب نيتها زيارة آسيا مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ، تابعوا معنا .

من هي نانسي بيلوسي – ويكيبيديا

نانسي بيلوسي سياسية ورئيسة مجلس النواب الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولدت نانسي في ولاية ماريلاند، وكانت مولعة بالسياسة عندما كانت صغيرة، حيث كان والدها ووالدتها يمارسان نفس النشاط السياسي. الديموقراطية الأمريكية نانسي هي أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب، كما أنها تمتلك القوة والسلطة لتكون في منصب قريب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

سيرة نانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي من أقوى الشخصيات النسوية الأمريكية، لذا نسرد أهم بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل نانسي باتريشيا بيلوسي، داليساندرو.

الاسم الانكليزي نانسي بيلوسي.

اسم الأم أنونشاتا دي أليساندرو.

اسم الأب توماس دي اليساندرو الابن

الاسم المستعار نانسي بيلوسي.

تاريخ الميلاد 26 مارس 1940 م.

زودياك برج الحوت.

العرق إيطالي أمريكي.

مكان الميلاد بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

محل الإقامة سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأبناء خمسة أطفال.

التعليم حاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب والعلوم السياسية.

ألما ماتر كلية ترينيتي / واشنطن العاصمة.

اللغة الأم الإنجليزية الأمريكية.

لغات أخرى بيلوسي يجيد عددًا من اللغات الأخرى.

الجنسية الأمريكية.

الدين والمعتقد المسيحية.

المذهب الروم الكاثوليك.

المهنة سياسية / سيدة أعمال.

الحزب الحزب الديمقراطي الأمريكي.

الأوسمة جائزة شخصية الشجاعة، جائزة الدكتور ناثان ديفيس لممثلي أمريكا، دكتوراه فخرية من جامعة برانديز.

مواقف نانسي بيلوسي

على مدار الأربعين عامًا الماضية، انتقلت نانسي بيلوسي بين المناصب في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي جميع المناصب التي شغلتها السيدة الأولى السياسية نانسي بيلوسي

عضو لجنة كاليفورنيا الديمقراطية الوطنية – 1976.

فزت بمقعد حزبي عن ولاية كاليفورنيا الشمالية عام 1977.

رئاسة الحزب الديمقراطي بولاية كاليفورنيا _1981.

رئيس اللجنة المضيفة لمؤتمر سان فرانسيسكو الوطني _ 1984 م.

رئاسة اللجنة المالية للحملة الانتخابية بمجلس الشيوخ في الحزب الديمقراطي – 1986 م.

رئيس مجلس النواب الامريكي – 2022 م.

من هو زوج نانسي بيلوسي

زوج نانسي بيلوسي هو رجل الأعمال الأمريكي بول بيلوسي. وُلد بول ونشأ في سان فرانسيسكو، لكنه التقى بزوجته نانسي في واشنطن، ووقع في حبها، فتزوجا في 7 سبتمبر 1963، وتدير بيلوسي حاليًا شركة استشارات عقارية بالإضافة إلى امتلاك ” نادي سكرامنتو ماونتن لايونز لكرة القدم، جدير بالذكر أن الثنائي أنجبا خمسة أطفال، من بينهم “كريستين” و “ألكسندرا”.

نانسي بيلوسي إنستغرام

نانسي بيلوسي لديها حساب تجاري على موقع انستجرام، تشارك من خلاله آخر تطوراتها السياسية، حيث تنشر صور لقاءاتها مع رؤساء أو قادة الدول المجاورة لوسائل الإعلام، ولدى حساب نانسي بيلوسي على إنستجرام أكثر من واحد و نصف مليون متابع وداعمي للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة يتفاعلون معها تفاعلت المرأة الأمريكية بشكل إيجابي، وللوصول مباشرة إلى حساب نانسي بيلوسي على إنستجرام.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف من هي نانسي بيلوسي السيرة الذاتية رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، وجاء السؤال عنها نتيجة التوترات في السرق الأوسط وإعلانها لزيارة أسيا وخاصة تايوان .