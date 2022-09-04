من هي نجمة تيك توك تانيا باردازي ويكيبيديا ، تصدر محركات البحث عبر منصة التواصل الاجتماعي البحث عن آهم المعلومات التي تتعلق بحياة النجمة المعرفة عبر منصة تيك توك والتي حازت على آلاف المتابعين والمعجبين داخل الوطن العربي ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة إنتشار خبر وفاتها تانيا باردازي من يوم السبت 27/ أغسطس / 2022 ، وكان سب وفاتها نتيجة التعرض الى حادث مأساوي ، ويعد ذلك الأمر الذي جعل محركات البحث تتصدر اسمها،تابعوا معنا .

من هي نجمة تيك توك تانيا بردازي من ويكيبيديا

تانيا بردازي هي منشئ محتوى وناشطة اجتماعية من أصول كندية وجنسية مشهورة باستخدامها لمنصة Tik Tok، حيث يتم متابعتها من خلال حسابها على منصة Tik Tok مع أكثر من 47000 متابع، ولدى Tania العديد من الحسابات الرسمية بسبب قاعدتها الجماهيرية الكبيرة، وتجدر الإشارة إلى أن تانيا تبلغ من العمر حوالي 21 عامًا ولدت عام 2001 في موطنها كندا، شاركت تانيا في مسابقة Miss Teen Canada، وتأهلت إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.

سيرة تانيا بردازي

تتمثل سيرة الناشطة الاجتماعية تانيا بردازي في النقاط التالية

الاسم العربي تانيا بردازي.

الاسم الانكليزي تانيا بردازي.

الميلاد 2001 م.

العمر 21 سنة.

مكان الميلاد كندا.

الاقامة كندا.

الجنسية كندي.

التعليم غير معروف.

الحالة الاجتماعية من المرجح أن تكون مرتبطة.

اللغة الأم الإنجليزية.

المهنة صانع محتوى وناشط اجتماعي.

سبب وفاة تانيا بردازي

سبب وفاة تانيا بردازي أنها سقطت من المظلة أثناء تجربتها في القفز بالمظلات، حيث توفيت يوم السبت 27 أغسطس 2022، عندما أعلنت مصادر رسمية أن تانيا تلقت دورة واحدة فقط في تلك الرياضة، وهو ما لا يؤهلها. . قفزت الفردي، مما كلف حياتها.

تيك توك تانيا بردازي

تمتلك النجمة وصانع المحتوى الشهيرة تانيا بردازي حسابًا موثقًا على منصة Tik Tok، يتابعها من خلاله أكثر من 47000 متابع من جميع أنحاء العالم، ويمكن الوصول إلى حساب Tania Bardazi مباشرة “”.

من هي نجمة تيك توك تانيا باردازي ويكيبيديا ، تعد تانيا باردازي من المشاهير الذين حظيوا بشعبية كبيرة عبر منصة التيك توك خلال الفترة الأخيرة ، وهي ترجع أصولها الى الأصول الكندية ، وهي تبلغ من العمر قاربة 21 سنة ، كما اوضحنا لكم سبب وفاتها .