من هي نجود الفاهوم من ويكيبيديا قد أثار الاهتمام من قبل العديد من الشخصيات حول العالم للتعرف على من هي ناجود الفاهوم والتي تصدر اسمها محركات البحث وعناوين الصحف المحلية الأمريكية والعالمية على منصات التواصل الاجتماعي ، بعد أن تداول اسمها كأول امرأة تتطلع في الأيام المقبلة لأداء مهمة صعبة للغاية لم يسبقها أحد ، وهي الصعود الى القمر ، تابعوا معنا عمر نجود الفاهوم .

من هي نجود الفاهوم من ويكيبيديا

تعتبر نجوم الفاهود مرانسي مهندسة ورئيسة مكتب تخطيط مهام الاستكشاف في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا. محملة بالبشر، والمسؤولة اليوم عن ضمان مسار المركبة الفضائية لتحقيق أهدافها، بدأت نجود العمل في وكالة ناسا في عام 2002، حيث ارتقت في المناصب لتشمل برنامج محطة الفضاء الدولية، ورئيس قسم في قسم الاكتشاف ودمج العلوم.

سيرة نجود الفاهوم

تعتبر نجود الفاهوم من الشخصيات الفلسطينية البارزة، لذلك نلخص لها أهم معلوماتها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل نجود فاهوم مرانسي.

الاسم الإنكليزي نجود مرانسي.

تاريخ الميلاد ولدت في السبعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد الولايات المتحدة الأمريكية، إقليم شمال غرب المحيط الهادئ.

محل الإقامة تعيش في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية أمريكي.

الأصل الناصرة في دولة فلسطين.

المهنة مهندس فضاء في وكالة ناسا في هيوستن، تكساس.

المؤهلات بكالوريوس هندسة طيران، ماجستير في هندسة النظم.

ألما ماتر جامعة واشنطن، جامعة هيوستن / الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الأم الإنجليزية.

اللغات عربي، إنجليزي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

أصل الزوج أصل أمريكي.

عدد الاطفال غير معروف.

سنوات من النشاط بدأت العمل في وكالة ناسا منذ عام 2002 وما زلت مستمرة حتى الآن.

كم عمر نجود الفاهوم

لم تذكر نجود الفاهوم في أي مقابلة تلفزيونية عمرها الحقيقي، لكن يُقدر أنها في منتصف الخمسينيات من عمرها، لأن الأخيرة أكملت دراساتها العليا في مجال هندسة الطيران في عام 2001 م، ثم بدأت العمل. بعد ذلك في وكالة ناسا لتحليل البيئة والتنمية المستدامة، ومن الجدير بالذكر. ولدت نجود الفاهوم وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

أصل نجود الفاهوم

تعود أصول المهندسة نجود الفاهوم إلى مدينة الناصرة الفلسطينية. والدا الفاهوم من أصل فلسطيني، لكنهما تخلتا عن منتصف الأربعينيات من القرن الماضي ليستقرتا أخيرًا مع عائلتها في الولايات المتحدة الأمريكية. نجود من أصل فلسطيني، حيث زارت عددًا من مدن فلسطين، وارتدت الزي الفلسطيني في أكثر من مقابلة.

نجود الفاهوم تويتر

نجود الفاهوم لديها حساب على تويتر، حيث يقترب عدد متابعيها من عشرة آلاف متابع، وتشارك الفاهوم عبر حسابها تغريدات تتعلق بعملها في وكالة الفضاء ناسا. نجود الفاهوم على تويتر للاطلاع على آخر أخبارها والاطلاع على منشوراتها بالضغط مباشرة على الرابط “.