من هي نجود القاسم السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي نجود القاسم السيرة الذاتية ، حيث أثارت الهام الجميع وهي تعد من الشخصيات البارزة في الاعلام داخل المملكة الأردنية لأنها مقدمة نشرة الطقس الرسمية عبر قناة رؤيا الأردنية الفضائية ، تابعوا معنا .

من هي نجود القاسم – ويكيبيديا

تعتبر المذيعة نجود القاسم من أشهر مذيعات الأخبار في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي في التاسعة والعشرين من عمرها. بثت الهواء على قناة رؤيا الفضائية الأردنية، وقد اشتهرت بحبها لعملها ونشاطها وشخصيتها المحبوبة بين كثيرين.

سيرة نجود القاسم

وتمثلت سيرة المذيعة نجود القاسم بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الحقيقي نجود القاسم.

مكان الميلاد المملكة الأردنية الهاشمية.

تاريخ الميلاد خلال العام 1993 م.

محل الإقامة الحالي عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر الحقيقي عمرها 29 سنة.

الدين والمعتقد الدين الإسلامي.

الجنسية أردني الجنسية.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

المهنة صحفي ومذيع ومذيعة أخبار الطقس.

مكان العمل قناة رؤيا.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الاتصال الجماهيري.

كم عمر نجود القاسم

المذيعة والمقدمة الإعلامية نجود القاسم تبلغ من العمر 29 عامًا. ولدت عام 1993 م في المملكة الأردنية الهاشمية. أما اليوم وشهر ولادتها بالتحديد فلا يعرفان. ولعل ما يميز نجود القاسم حضورها القوي ومرحها وشخصيتها الجذابة التي ساهمت بشكل كبير. لتصبح واحدة من أشهر الصحفيات في الأردن والعالم العربي، خاصة بعد العمل كمقدمة لنشرات الطقس في قناة رؤيا.

خطوبة المذيعة نجود القاسم

تم الإعلان عن خطوبة نجود القاسم الأحد الماضي 31 يوليو 2022، عبر الحساب الرسمي للمذيعة الأردنية نجود القاسم على إنستغرام. عبارات التهنئة والتبريكات من العديد من معارفها من وسائل الإعلام، وحتى المعجبين الذين تمنوا للمخطوبين فرحة كبيرة، بمزيد من السعادة وراحة البال.

من هي خطيبة المذيعة نجود القاسم

الرائد في الأمن الأردني “أحمد زريقات” هو خطيبة الإعلامية الأردنية نجود القاسم ويعمل ضمن تشكيلات ضباط الأمن العام الأردني. عمره 37 سنة. ولد عام 1985 م، حيث ولد في مدينة جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية. يبلغ من العمر ما يقرب من 8 سنوات، وعلى الرغم من عدم وجود المزيد من المعلومات الموثقة عن شخصيته وأفعاله، فقد تمت الإشادة به كواحد من أفضل ضباط الأمن في المملكة الأردنية.

سيرة احمد زريقات

وتمثلت سيرة الرائد أحمد زريقات خطيب المذيعة نجود القاسم بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل احمد زريقات.

تاريخ الميلاد خلال العام 1985 م.

مكان الميلاد جرش، المملكة الأردنية.

محل الإقامة الحالي عمان، الأردن.

الدين والمعتقد الإسلام.

الجنسية يحمل الجنسية الأردنية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس علوم عسكرية.

الوظيفة ضابط برتبة رائد في الامن العام الاردني.

مكان العمل وزارة الداخلية – الأمن العام.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم المخطوبة الإعلامية نجود القاسم.

نجود القاسم فيسبوك

الإعلامية نجود قاسم لها حساب رسمي وموثق على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك تشارك من خلاله معظم أخبارها الإعلامية. كما تشارك أخبار نشرة الطقس على صفحتها أيضًا، بالإضافة إلى بعض الأخبار الشخصية من حين لآخر. نجود القاسم تتبع أكثر من 188 ألف متابع من جميع أنحاء المملكة. المملكة الأردنية الهاشمية ويمكن متابعتها مباشرة من خلال حسابها الرسمي على الفيس بوك.

نجود القاسم إنستغرام

مذيعة أخبار النشرة الجوية على قناة رؤيا “نجود القاسم” لديها أيضًا حساب رسمي وموثق على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، تشارك من خلاله أيضًا معظم أخبارها الإعلامية، كما تشارك صورها الشخصية بشكل دوري، بالإضافة إلى مشاركة أخبارها الشخصية عبر خدمة القصص على إنستجرام، وتتابع القاسم أكثر، ولديها 210 ألف متابع من جميع أنحاء الأردن، ويمكن متابعتها من خلال حسابها الوحيد والموثق على إنستجرام، بكل “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي نجود القاسم السيرة الذاتية ، و حساب نجود القاسم إنستغرام ، و حساب نجود القاسم فيسبوك ، و من هي خطيبة المذيعة نجود القاسم .