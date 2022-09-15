من هي نهلة توفيق ويكيبيديا السيرة الذاتية ،نهلة توفيق الفتاة المصرية الصاعدة التي ذاع اسمها في الجهمورية المصرية والوطن العربي بعد زواجها من المطرب القدير هاني شاكر المشهور مما جعل متابعي ومحبي هاني شاكر المصري بمتابعة والسؤال عن من هي نهلة توفيق زوجة الفنان هاني شاكر، الفتاة المصرية التي لم يسبق لها العمل في مجال الفن والشهرة اصبح تتصدر التريند والبحث يتزايد علي اسمها بعد الزواج و نهلة توفيق انجبت ابناء من هاني شاكر وهم دينا وشريف .

نهلة توفيق ويكيبيديا

نهلة توفيق مصرية هي زوجة الفنان والمغني المصري هاني شاكر. تزوجت نهلة توفيق في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وتحديداً عام 1982 م، وأجابت على هاني شاكر ابنة اسمها دينا، والتي توفيت عام 2011 م بعد صراع مع مرض السرطان، وأنجبت ولداً آخر اسمه شريف، نهلة توفيق، من مواليد جمهورية مصر العربية وتحديداً في القاهرة، لكنها لن ترغب في إظهار تفاصيل شخصية أخرى عن حياتها الفنية والتعليمية، وكانت راضية عن إعلان أنها زوجة الفنان والمغني المصري هاني. شاكر وهذه المعلومة مازالت غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة. .

السيرة الذاتية نهلة توفيق

وفيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بسيرة المرأة المصرية نهلة توفيق زوجة الفنان هاني شاكر

الاسم الكامل نهلة توفيق.

الاسم الانكليزي نهلة توفيق.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر.

لون العين بني.

لون الشعر ذهبي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج هاني شاكر.

سنة الزواج تزوجت نهلة من هاني عام 1982.

عدد الأبناء ولدان.

أسماء الأبناء دينا، شريف.

من هو زوج نهلة توفيق ويكيبيديا

زوج المرأة المصرية نهلة توفيق هو المطرب والفنان هاني شاكر أمير طرب العرب ورئيس نقابة الفنانين بجمهورية مصر العربية. عام 1952، عن عمر يناهز 69 عامًا ويحمل الجنسية المصرية، درس في المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، وحصل على شهادة من قسم الموسيقى، وبدأ حياته الفنية عام 1972، وما زالت مستمرة حتى الآن.

هاني شاكر السيرة الذاتية

فيما يلي نستعرض أهم المعلومات الشخصية عن زوج السيدة نهلة توفيق هاني شاكر

الاسم الكامل هاني عبد العزيز شاكر.

الإسم المستعار هاني شاكر.

الإسم المستعار أبو دينا.

تاريخ الميلاد 21 ديسمبر 1952 م.

العلامة الفلكية القوس.

مكان الميلاد القاهرة، العاصمة المصرية.

العمر 69 سنة.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد الإسلام.

مكان إقامته يسكن محافظة القاهرة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة نهلة توفيق.

عدد الاولاد بنت وصبي.

المؤهلات العلمية بكالوريوس موسيقى.

ألما ماتر المعهد العالي للموسيقى.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة والنشاط مطرب، نقيب الموسيقيين المصريين.

سنوات العمل منذ عام 1972 م حتى الآن.

أعمال الفنان هاني شاكر الفنية

قدم الفنان المصري هاني شاكر العديد من الأعمال والألبومات التي حصدت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب منذ بداية مسيرته الفنية الأولى عام 1972 م وما زالت مستمرة حتى الآن. وفيما يلي أبرز أعمال الفنان هاني شاكر

أعشق ضحكتك 1990.

هوه، الذي اختار عام 1990.

حكاية كل عاشق 1989.

لا حبي 1984.

الحب كبير جدا، 1983.

وبالمثل، مون، 1975.

استلم عينيه عام 1973.

أتمنى لو كنت معي 1974.

الفنان هاني شاكر له العديد من الالبومات الغنائية وتصدر المشهد الفني وله الالاف المتابعين و المحبيين الذين ساعدهم في الشهرة في مسيرة الغنائية والفنية فكم عمر الفنان هاني شاكر و اصبحت حياة هاني شاكر محط انظار الجميع حيث ان نهلة توفيق المرأة المصرية اصبحت سؤال الوسط العربي بالكامل والكل يبحث لتعرف علي نهلة توفيق زوجة هاني شاكر .