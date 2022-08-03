من هي نورة حميدان التركي السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بقصة حميدان التركي ، ومن ضمن التسائلات حول من هي نورة حميدان التركي السيرة الذاتية ، حيث ان التركي حميدان والذي أصبح يتكرر على لسان الكثيرين وذلك للمرة أخرى ، رغم أن قصته انتهت منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا مما دفع الى حدوث ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هي نورة حميدان التركي – ويكيبيديا

نورة التركي هي ابنة السعودي المدان حميدان التركي. ولدت في منطقة رفحاء بالمملكة العربية السعودية. متزوجة من المهندس الوليد بن خالد الدهمش. وتزور والدها يوم الزفاف لتشاركها فرحتها.

السيرة الذاتية نورا حميدان التركي

تضمنت سيرة نورا حميدان التركي ما يلي

الاسم الكامل نورا حميدان التركي.

تاريخ الميلاد من المتوقع أن تكون من مواليد عام 1995.

العمر من المحتمل أن تبلغ من العمر 27 عامًا.

مكان الميلاد مدينة الرفحاء بالمملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج المهندس الوليد بن خالد الدهمش.

من هو والد نورا التركي

والد نورا التركي هو السعودي حميدان التركي، وهو شخصية معروفة سُجنت في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة التحرش والقتل.

من هو زوج نورا التركي

زوج نورة التركي هو المهندس الوليد بن خالد الدهمش. تم زواجهما خلال إقامة والدها حميدان التركي في السجن، حيث استطاعت الحصول على موافقة اللجنة المسؤولة لزيارة والدها في يوم زفافها لتشهد فرحتها في يومها المميز.

تويتر الرسمي نورا التركي

نورة حميدان التركي لديها حساب رسمي على منصة تويتر، ويمكن تسجيل الدخول ومتابعة الحساب مباشرة “”، تشارك من خلاله أحد الأخبار المتعلقة بقضية والدها وأهم مسارها، متسائلة أتباعه لدعوته أثناء محاكمته.

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