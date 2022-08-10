من هي نوميديا لزول السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون نوميديا لزول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول من هي نوميديا لزول السيرة الذاتية ، والتي تعد من الأشخاص الذين انتشروا في الأوقات الأخيرة بشكل كبير وتحديداً فيما يتعلق بمجال التمثيل والغناء، حيث تتمتع نوميديا ​​بموهبة كبيرة جدًا وقبول مميز وإطلالة مميزة ، تابعوا معنا .

من هي نوميديا ​​لازول من ويكيبيديا

نوميديا ​​لازول فنانة وعارضة أزياء جزائرية. بدأت مسيرتها الفنية بالفعل في عام 2012 من خلال مشاركتها في برنامج Alhan and Youth، وهو البرنامج الذي استمدت منه شهرتها ونجوميتها. الجدير بالذكر أن نوميديا ​​لازول تبلغ من العمر 26 عامًا تقريبًا، حيث ولدت في 10 فبراير 1996 بولاية تيزي وزو، وتقيم حاليًا في الجزائر. يتحدث نوميديا ​​العديد من اللغات أبرزها الفرنسية والإنجليزية، وقد درس الموسيقى والتراث الأندلسي لأكثر من ثماني سنوات. نوميديا ​​بارعة في الغناء، لكنها تكرس تركيزها للتمثيل.

سيرة نوميديا ​​لازول

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة نوميديا ​​لازول في النقاط التالية

الاسم الحقيقي نوميديا ​​لازول.

مواليد 10 فبراير 1996 م.

العمر 26 سنة.

مكان الميلاد الجزائر.

جنسية جزائرية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

المهنة ممثلة، مغنية، عارضة أزياء.

اللغات لغات بربرية.

سنوات النشاط من 2012 – حتى الآن.

ما هي جنسية نوميديا ​​لازول

نوميديا ​​لازول من أصل وجنسية جزائرية، ولدت في ولاية تيزي وزو بالجزائر، وتقيم في الجزائر في الوقت الحاضر. يقدر بعمر 8 سنوات.

كم عمر نوميديا ​​لازول

الفنانة نوميديا ​​لازول تبلغ من العمر حوالي 26 سنة. ولدت في ولاية تيزي بالجزائر في العاشر من فبراير 1996 م. قدمت نوميديا ​​مساهمة ملحوظة للغاية في مجال الدراما التليفزيونية، بالإضافة إلى قدرتها الغنائية، لكن تركيزها في الوقت الحالي ينصب على التمثيل.

أهم أعمال نوميديا ​​لازول

تتمثل أهم أعمال الفنانة نوميديا ​​لازول في النقاط التالية

2012 برنامج غنائي تنافسي هو “الحان وشباب”.

2016 برنامج حواري “تليسكوب”.

2016 برنامج طرطور.

2017 هذا هو My Becoming، برنامج للأطفال.

2017 برنامج الأطفال “حلم البراءة”.

2017 “شيش اتحدك” برنامج تنافسي وكانت ضيفة.

2017 Vendredi “المشي العادي”.

إنستغرام نوميديا ​​لازول

الفنانة وعارضة الأزياء وصانع المحتوى الجزائري Numedia Lzoul لديها حساب رسمي وموثق على منصة Instagram، ومن خلال هذا الحساب يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع من جميع أنحاء العالم، وتحديداً من دول المغرب العربي، حيث تطلق Numedia Lzoul العديد من المتابعين. من صورها خلف كواليس عملها الفني، يمكن الوصول إلى حساب Numedia.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي نوميديا لزول السيرة الذاتية ، وترجع الفنانة الشابة نوميديا ​​لازول الى الأصول الجزائرية ، كما تعرفنا على أهم أعمالها الفنية بالإضافة إلى إلى رابط حسابها الرسمي على منصة Instagram.